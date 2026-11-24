Nizozemské banky stále častěji vyžadují mobilní aplikaci i pro věci, které klienti dříve zvládli bez chytrého mobilu. Upozornila na to spotřebitelská organizace Consumentenbond, která sledovala nabídku pěti tamních bank.
ING Bank od října 2026 vyžaduje mobilní aplikaci k potvrzování plateb přes Wero, dříve iDeal (jde o evropskou platební peněženku). Samotné zařízení ING Scanner už k jejich schválení nestačí. ASN Bank chce zase u těchto plateb zavést povinné používání aplikace od roku 2028.
Banka Triodos novým klientům už standardně samostatné ověřovací zařízení nevydává. Ani těm stávajícím ho při poruše nevymění automaticky, výjimku sice udělá, ale jen na požádání. Některé služby, například sjednání termínovaného vkladu, už nabízí výhradně v aplikaci. U ABN Amro a Rabobank lze podle organizace nadále bankovat i bez smartphonu.
V anketě mezi 3830 členy panelu Consumentenbondu požadovalo 86 % respondentů plnohodnotnou alternativu k aplikacím u důležitých služeb. Na prvním místě zmiňovali bankovnictví.
Změnu má přinést připravované evropské nařízení o platebních službách (PSR), které se má vztahovat i na Česko. Podle projednávaného znění banky nebudou smět podmiňovat silné ověření klienta vlastnictvím smartphonu nebo jiného chytrého zařízení.
Výjimka má platit pro ty, kteří souhlasili s poskytováním služeb výhradně prostřednictvím mobilních aplikací. Pravidlo se týká jen způsobu ověřování, samo o sobě však nebude zaručovat dostupnost všech bankovních služeb bez aplikace.
Poskytovatelé mají zajistit alespoň jeden bezplatný způsob silného ověření přizpůsobený situaci klienta, včetně seniorů či lidí s omezenými digitálními dovednostmi. Samotná ověřovací zařízení však nemusí poskytovat bezplatně.
Nové pravidlo zatím není účinné. Rada EU přijala svou pozici 29. 10. 2026, k datu publikace aktuality ale návrh stále čeká na druhé čtení v Evropském parlamentu.