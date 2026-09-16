Banky mají zelenou, mohou začít dávat bezúročné úvěry v rámci Nové zelené úsporám

Banky a stavební spořitelny mohou začít v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) poskytovat bezúročné úvěry na snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů. Program změnil svá pravidla a namísto dotací podporuje renovace spíš právě přes úvěry od bank a stavebních spořitelen (přímé dotace zůstaly jen zranitelným domácnostem), zatímco stát přes NZÚ zaplatí úroky a náklady úvěru. Žadatelé tak splatí jen jistinu, kterou si na tyto úpravy půjčili.
Banky začnou úvěry nabízet v průběhu podzimu a pro klienty je zásadní, že budou moci financování renovace svého domu kompletně řešit prostřednictvím banky či spořitelny, a přitom využít výhodné podmínky programu. Renovace jsou pro domácnosti investicí na desítky let a dostupné a výhodné dlouhodobé financování může být rozhodujícím impulsem, aby se do renovace pustily, okomentoval spuštění úvěrů Aleš Blažek, prezident České bankovní asociace.
Podle Petra Valdmana, ředitele SFŽP už stát přijal přes dva tisíce žádostí, v rámci kterých si žadatelé o financování plánují půjčit přes pět miliard korun.
Jednoznačně největší zájem je o zateplení, jakožto opatření, které má největší podíl na celkové úspoře energie u domu. Významnou část úsporných opatření tvoří i výměny zdrojů tepla či domácí fotovoltaické elektrárny, doplnil.
O kompenzaci úroků a nákladů úvěru z programu NZÚ mohou požádat majitelé rodinných domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.
Podpořit je možné komplexní, ale i dílčí renovace, která sníží energetickou náročnost budovy, např.:
- zateplení,
- výměnu zdroje vytápění,
- instalaci fotovoltaiky,
- úsporný ohřev vody,
- větrání s rekuperací,
- využití tepla z odpadní vody,
- doplňkově také zelené střechy nebo systémy na využití srážkové nebo šedé vody.
Rodinné domy mohou dosáhnout podle rozsahu renovace na úvěr do 2 mil. Kč se splatností max. na 25 let. U bytových domů se maximální výše úvěru řídí počtem bytových jednotek s tím, že na jeden byt je možné započítat nejvýše 750 tis. Kč. To znamená, že na větší panelák se 60 byty je možné čerpat bezúročně maximálně 45 mil. Kč.
Banky a stavební spořitelny mohou v rámci vyhlášené výzvy poskytnout do konce října 2029 úvěry celkově za 50 mld. Kč (pokud se alokace nevyčerpá dříve).