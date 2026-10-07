Banky a záložny lákají na úrok spoření až 8 %. Podívejte se, co musíte splnit, abyste jej skutečně dostali

Pokud jste ochotni kvůli vyššímu úroku investovat, platit kartou nebo využít další produkty banky či záložen, dostanete se na výrazně vyšší úrokové sazby než u jednoduchého spoření bez podmínek.
Pozor ale na velká čísla v reklamě: sazba 8 nebo 6,50 % p.a. se nemusí vztahovat na všechny peníze, které můžete do spoření vložit. A výsledná tzv. efektivní úroková sazba může být ještě nižší, zvláště když část peněz musíte „utopit“ povinnou investicí do členského vkladu.
Lepší úroková sazba za investování
Nejvyšší číslo v současném srovnání serveru Měšec.cz má spořitelní družstvo Artesa, které u Duálního vkladu 50 % nabízí 8 % p.a. Za každých 100 000 Kč na termínovaném vkladu však musíte dalších 50 000 Kč vložit jako členský vklad. Ten se neúročí, není pojištěný systémem pojištění vkladů a jeho vypořádání může po ukončení členství trvat podstatně déle než samotný termínovaný vklad. 8procentní sazba se tedy vztahuje jen na termínovanou část peněz.
Duální vklad 50 %: Artesa, spořitelní družstvo
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 5 000 000
|1 rok
|8 %
Uděláme si příklad. Vložíte maximálních 5 mil. Kč. K tomu ale potřebujete vložit min. 2 500 000 Kč jako další členský vklad (1/10 částky). Jde o nepojištěný vklad, který je potřeba vnímat jako investici do záložny.
Za předpokladu, že po ukončení spoření budete mít štěstí a další členský vklad získáte zpět do 1 roku (což je málo pravděpodobné, spíše jde o 1–2 roky, protože čekáte na účetní závěrku z roku ukončení vkladu), efektivní úroková sazba klesne zhruba na polovinu, v tomto případě na cca 4,12 % p.a.
Proč takový rapidní pokles? Těch 2,5 mil. Kč se mezitím mohlo úročit jinde, ale místo toho z nich máte čistou nulu. To už není původních 8 % p.a., viďte?
Podobně funguje DUET PLUS UniCredit Bank s maximální sazbou 6,50 % p.a. Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investice. Minimálně potřebujete 60 000 Kč, přičemž 30 000 Kč skončí na vkladu a dalších 30 000 Kč nebo více musíte investovat do podílových fondů. Investiční část nemá garantovaný výnos a banka uvádí nákupní poplatky od 1,5 do 3 %.
Termínovaný vklad DUET PLUS od UniCredit Bank
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|6 měsíců
|6,50 %
Mezi klasickými spořicími účty vede Česká spořitelna s maximem 5,20 % p.a. do 400 000 Kč. Nejvyšší sazba je součástí věrnostního programu Level Up a vyžaduje dosažení nejvyšší úrovně a maximálního úrokového zvýhodnění. Nad hranici 400 000 Kč se už peníze úročí pouze 0,01 %. Na tuto úrokovou sazbu tak dosáhne jen omezený počet klientů banky.
Spořicí účet Úroveň 4 (max): Česká spořitelna
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 400 000
|400 001 – neomezeno
|Bez omezení
|5,20 %
|0,01 %
A jsme zpět u záložny Artesa. Její spořicí účet s penězi tzv. „na viděnou“ nabízí 4,50 % p.a. Opět i zde platí družstevní pravidlo 1:10. Pokud například chcete úročit 1 mil. Kč, musíte mít dalších 100 000 Kč v neúročeném a nepojištěném členském vkladu.
Po přepočtení podle příkladu výše vychází efektivní úroková sazba okolo 4,09 % p.a.
Spořicí účet Artesa Universal: Artesa, spořitelní družstvo
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|4,50 %
Hybridní vklady J & T Banky vyžadují kombinaci spoření a investování. V tomto příkladu je podmínkou investice v poměru 30:70, tedy 30 % vklad, 70 % investice. Investujete do těchto podílových fondů:
- J&T MONEY CZK: 4,20% p.a.
- J&T BOND CZK: 4,35
- J&T RENTIER CZK: 4,45 % p.a.
|ení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|4,20 %
|3 roky
|4,35 – 4,45 % p.a.
UniCredit Bank nabízí 4,30 % p.a. při 10 platbách debetní kartou měsíčně a zároveň pravidelné investici alespoň 2000 Kč, případně jednorázové investici minimálně 50 000 Kč. Bez splnění podmínek sazba klesá na 0,01 %.
Spořicí účet (KARTA + INVEST): UniCredit Bank
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 2 000 000
|2 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,30 %
|3 %
|0 %
Banka CREDITAS dává 4,25 % do 500 000 Kč, pokud každý měsíc investujete alespoň 3000 Kč.
Spořicí účet+ (invest): Banka CREDITAS
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,25 %
|1,25 %
ČSOB má u Duo Profit také 4,25 %, ovšem půlku vložených peněz musíte nechat na spořicím účtu a druhou investovat do podílových fondů.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,25 %
|2,50 %
|0,15 %
Raiffeisenbank se dostává na 4,20 % u varianty s investováním. Potřebujete bonusový spořicí účet, 10 plateb kartou a k tomu investovat nejméně 500 Kč měsíčně, případně mít investiční portfolio v hodnotě minimálně 400 000 Kč.
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ INVEST): Raiffeisenbank
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 5 000 000
|5 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,20 %
|3 %
|0,01 %
Lepší úroková sazba za transakční chování
Pokud investovat nechcete, můžete vyšší sazbu získat aktivitou na běžném účtu..
mBank nabízí 4,21 %, první 3 měsíce bez podmínek. Poté už musíte na účet dostat alespoň 15 000 Kč měsíčně a 5x zaplatit kartou.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 500 000
|500 001 – 3 000 000
|3 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,21 %
|4,01 %
|3,41 %
|3,21 %
UniCredit Bank nabízí 4 % za 10 plateb debetní kartou a příchozí platby alespoň 20 000 Kč měsíčně.
Spořicí účet (KARTA + OBRAT) – UniCredit Bank
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 2 0000 00
|2 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3 %
|0 %
Raiffeisenbank vám nabídne 4 % p.a. Potřebujete každý měsíc provést 10 plateb debetní nebo kreditní kartou. Do 500 000 Kč se peníze úročí vždy sazbou 4 % p.a., nad to se to mění podle typu účtu.
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ): Raiffeisenbank
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 5 000 000
|5 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3 %
|0,01 %
Lepší úroková sazba za doporučení
Méně obvyklou podmínku má Partners Banka. Za doporučení dalšího klienta vám zvýší sazbu na 4,06 % p.a.. Stávajícímu klientovi platí zvýhodnění jeden měsíc za každého doporučeného klienta, nově doporučenému klientovi 3 měsíce.
Spořicí účet s doporučením: Partners Banka
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|Bez omezení
|4,06 %