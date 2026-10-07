Měšec.cz

Banky a záložny lákají na úrok spoření až 8 %. Podívejte se, co musíte splnit, abyste jej skutečně dostali

Dalibor Z. Chvátal
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hypotéka, spoření, zlaté prasátko Autor: Měšec.cz s využitím aplikace Midjourney
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Pokud jste ochotni kvůli vyššímu úroku investovat, platit kartou nebo využít další produkty banky či záložen, dostanete se na výrazně vyšší úrokové sazby než u jednoduchého spoření bez podmínek.

Pozor ale na velká čísla v reklamě: sazba 8 nebo 6,50 % p.a. se nemusí vztahovat na všechny peníze, které můžete do spoření vložit. A výsledná tzv. efektivní úroková sazba může být ještě nižší, zvláště když část peněz musíte „utopit“ povinnou investicí do členského vkladu.

Lepší úroková sazba za investování

Nejvyšší číslo v současném srovnání serveru Měšec.cz má spořitelní družstvo Artesa, které u Duálního vkladu 50 % nabízí 8 % p.a. Za každých 100 000 Kč na termínovaném vkladu však musíte dalších 50 000 Kč vložit jako členský vklad. Ten se neúročí, není pojištěný systémem pojištění vkladů a jeho vypořádání může po ukončení členství trvat podstatně déle než samotný termínovaný vklad. 8procentní sazba se tedy vztahuje jen na termínovanou část peněz.

Duální vklad 50 %: Artesa, spořitelní družstvo

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 5 000 000
1 rok 8 %

Uděláme si příklad. Vložíte maximálních 5 mil. Kč. K tomu ale potřebujete vložit min. 2 500 000 Kč jako další členský vklad (1/10 částky). Jde o nepojištěný vklad, který je potřeba vnímat jako investici do záložny.

Za předpokladu, že po ukončení spoření budete mít štěstí a další členský vklad získáte zpět do 1 roku (což je málo pravděpodobné, spíše jde o 1–2 roky, protože čekáte na účetní závěrku z roku ukončení vkladu), efektivní úroková sazba klesne zhruba na polovinu, v tomto případě na cca 4,12 % p.a. 

Proč takový rapidní pokles? Těch 2,5 mil. Kč se mezitím mohlo úročit jinde, ale místo toho z nich máte čistou nulu. To už není původních 8 % p.a., viďte?

Podobně funguje DUET PLUS UniCredit Bank s maximální sazbou 6,50 % p.a. Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investice. Minimálně potřebujete 60 000 Kč, přičemž 30 000 Kč skončí na vkladu a dalších 30 000 Kč nebo více musíte investovat do podílových fondů. Investiční část nemá garantovaný výnos a banka uvádí nákupní poplatky od 1,5 do 3 %.

Termínovaný vklad DUET PLUS od UniCredit Bank

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
6 měsíců 6,50 %

Mezi klasickými spořicími účty vede Česká spořitelna s maximem 5,20 % p.a. do 400 000 Kč. Nejvyšší sazba je součástí věrnostního programu Level Up a vyžaduje dosažení nejvyšší úrovně a maximálního úrokového zvýhodnění. Nad hranici 400 000 Kč se už peníze úročí pouze 0,01 %. Na tuto úrokovou sazbu tak dosáhne jen omezený počet klientů banky.

Spořicí účet Úroveň 4 (max): Česká spořitelna

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 400 000 400 001 – neomezeno
Bez omezení 5,20 % 0,01 %

A jsme zpět u záložny Artesa. Její spořicí účet s penězi tzv. „na viděnou“ nabízí 4,50 % p.a. Opět i zde platí družstevní pravidlo 1:10. Pokud například chcete úročit 1 mil. Kč, musíte mít dalších 100 000 Kč v neúročeném a nepojištěném členském vkladu.

Po přepočtení podle příkladu výše vychází efektivní úroková sazba okolo 4,09 % p.a.

Spořicí účet Artesa Universal: Artesa, spořitelní družstvo

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 4,50 %

Hybridní vklady J & T Banky vyžadují kombinaci spoření a investování. V tomto příkladu je podmínkou investice v poměru 30:70, tedy 30 % vklad, 70 % investice. Investujete do těchto podílových fondů:

  • J&T MONEY CZK: 4,20% p.a.
  • J&T BOND CZK: 4,35
  • J&T RENTIER CZK: 4,45 % p.a.

J&T COMBI (30 %): J&T BANKA 

ení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 4,20 %
3 roky 4,35 – 4,45 % p.a.

UniCredit Bank nabízí 4,30 % p.a. při 10 platbách debetní kartou měsíčně a zároveň pravidelné investici alespoň 2000 Kč, případně jednorázové investici minimálně 50 000 Kč. Bez splnění podmínek sazba klesá na 0,01 %.

Spořicí účet (KARTA + INVEST): UniCredit Bank

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 2 000 000 2 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,30 % 3 % 0 %

Banka CREDITAS dává 4,25 % do 500 000 Kč, pokud každý měsíc investujete alespoň 3000 Kč.

Spořicí účet+ (invest): Banka CREDITAS

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4,25 % 1,25 %

ČSOB má u Duo Profit také 4,25 %, ovšem půlku vložených peněz musíte nechat na spořicím účtu a druhou investovat do podílových fondů.

 Duo Profit: ČSOB

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,25 % 2,50 % 0,15 %

Raiffeisenbank se dostává na 4,20 % u varianty s investováním. Potřebujete bonusový spořicí účet, 10 plateb kartou a k tomu investovat nejméně 500 Kč měsíčně, případně mít investiční portfolio v hodnotě minimálně 400 000 Kč.

 Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ INVEST): Raiffeisenbank

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 5 000 000 5 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,20 % 3 % 0,01 %

Lepší úroková sazba za transakční chování

Pokud investovat nechcete, můžete vyšší sazbu získat aktivitou na běžném účtu..

mBank nabízí 4,21 %, první 3 měsíce bez podmínek. Poté už musíte na účet dostat alespoň 15 000 Kč měsíčně a 5x zaplatit kartou.

mSpořicí účet Plus: mBank 

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – 500 000 500 001 – 3 000 000 3 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,21 % 4,01 % 3,41 % 3,21 %

UniCredit Bank nabízí 4 % za 10 plateb debetní kartou a příchozí platby alespoň 20 000 Kč měsíčně.

Spořicí účet (KARTA + OBRAT) – UniCredit Bank 

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 2 0000 00 2 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 3 % 0 %

Raiffeisenbank vám nabídne 4 % p.a. Potřebujete každý měsíc provést 10 plateb debetní nebo kreditní kartou. Do 500 000 Kč se peníze úročí vždy sazbou 4 % p.a., nad to se to mění podle typu účtu.

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ): Raiffeisenbank

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 5 000 000 5 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 3 % 0,01 %

Lepší úroková sazba za doporučení

Méně obvyklou podmínku má Partners Banka. Za doporučení dalšího klienta vám zvýší sazbu na 4,06 % p.a.. Stávajícímu klientovi platí zvýhodnění jeden měsíc za každého doporučeného klienta, nově doporučenému klientovi 3 měsíce.

Spořicí účet s doporučením: Partners Banka

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000
Bez omezení 4,06 %
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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