Bankovní identita hlásí 5 milionů uživatelů. Kde ji lze využít?

Monika Veselíková
Dnes
Bankovní identitu jakožto nástroj pro vzdálené prokázání totožnosti aktuálně využívají tři čtvrtiny Čechů v produktivním věku. Nejčastěji k přihlášení do datové schránky, ke státním portálům, ale i do online rozhraní zdravotních a komerčních pojišťoven.

Datové schránky vedou dlouhodobě, protože lidé oceňují, že si nemusí pamatovat  přihlašovací údaje a mají přístup ke všem svým schránkám, vysvětluje výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička

Mezi nejvíce využívané portály veřejné správy patří klientská zóna Jenda a ePortál České správy sociálního zabezpečení. Jaké dávky a požadavky lze na těchto portálech vyřídit, si můžete projít v článku: O které sociální dávky můžete žádat online? Přehled

Využít ji lze také pro přihlášení do Portálu občana nebo podávání elektronických přihlášek na střední školy. Ověření prostřednictvím bankovní identity se ovšem neomezuje pouze na státní instituce. Vedle pojišťoven ji akceptují také provozovatelé sázek a loterií, e-shopy, bezobslužné prodejny nebo můžete jejím prostřednictvím elektronicky podepisovat některé dokumenty.

Bankovní identita funguje od roku 2020, aktuálně ji svým klientům poskytuje 11 bank:

  • Air Bank,
  • Banka Creditas,
  • Česká spořitelna,
  • ČSOB,
  • Fio banka,
  • Komerční banka,
  • mBank,
  • MONETA Money Bank,
  • Partners Banka,
  • Raiffeisen Bank,
  • UniCredit Bank.

BankID banky zřizují automaticky bez poplatku, pro jejich aktivaci je ovšem nutné, abyste se v bance alespoň 1× prokázali fyzickým průkazem totožnosti. Bankovních identit lze mít několik, aktivovat si je můžete u všech bank, kde máte běžný účet.

Vedle BankID lze jakožto identifikační prostředek využít také službu MojeID a pro přístup k portálům veřejné správy pak některý ze státních identifikačních prostředků. Přehled jednotlivých možností najdete v článku: Online přístup ke státním portálům. Zřídíte ho na dálku, nebo budete muset na úřad?

