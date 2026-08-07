Banka CREDITAS zvyšuje úrokovou sazbu spořicím účtu. Musíte ale platit kartou a posílat na účet peníze

Banka CREDITAS nově nabízí úrokovou sazbu 4 % p.a., pokud budete aktivně využívat také její běžný účet. Pro získání sazby je potřeba alespoň 10× měsíčně zaplatit kartou a zároveň příchozí platby v souhrnné výši minimálně 20 000 Kč za měsíc.
Novinka má název Spořicí účet TOP a je dostupná, pokud máte nové bankovnictví CREDITAS ONE. Pokud využíváte původní, nic se pro vás nemění.
Vyšší sazbu 4,25 % ročně získáte při splnění podmínek týkajících se investování. Buď musí pravidelně investovat alespoň 3000 Kč měsíčně, nebo mít u banky investice v celkové hodnotě nejméně 300 000 Kč.
Bez splnění dalších podmínek zůstává základní sazba Spořicího účtu TOP na 3,25 % ročně, a to pro část zůstatku do 500 000 Kč.
Banka zároveň mění úročení peněz nad tuto hranici. Část zůstatku převyšující 500 000 Kč bude úročena sazbou 3,30 % ročně. Pro tuto sazbu není podle banky potřeba splnit žádné další podmínky a není stanovena ani maximální výše vkladu.
Spořicí účet TOP – novinka
Novinka je určena pouze pro klienty nového bankovnicví CREDITAS ONE. Musíte splnit dvě podmínky:
- 10× měsíčně zaplatit platební kartou
- min. 20 000 Kč měsíčně celkový objem příchozích plateb
Banka splnění podmínek vyhodnotí a do konce následujícího měsíce vám připíše úrokový bonus. (Podrobné podmínky.)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3,30 %
Spořicí účet+ – beze změn
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,25 %
|1,25 %
Spořicí účet+ (invest) – beze změn
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,25 %
|3,30 %
Spoření Richee Junior – beze změn
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 350 000
|350 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,25 %
|1,25 %
Prémiový spořicí účet – beze změn
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 500 000
|1 500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,25 %
|1,25 %