Měšec.cz

Banka CREDITAS zvyšuje úrokovou sazbu spořicím účtu. Musíte ale platit kartou a posílat na účet peníze

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

CREDITAS Autor: Banka CREDITAS a. s.
Fotografie sídla Banky CREDITAS v Praze.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Banka CREDITAS nově nabízí úrokovou sazbu 4 % p.a., pokud budete aktivně využívat také její běžný účet. Pro získání sazby je potřeba alespoň 10× měsíčně zaplatit kartou a zároveň příchozí platby v souhrnné výši minimálně 20 000 Kč za měsíc.

Novinka má název Spořicí účet TOP a je dostupná, pokud máte nové bankovnictví CREDITAS ONE. Pokud využíváte původní, nic se pro vás nemění.

Vyšší sazbu 4,25 % ročně získáte při splnění podmínek týkajících se investování. Buď musí pravidelně investovat alespoň 3000 Kč měsíčně, nebo mít u banky investice v celkové hodnotě nejméně 300 000 Kč.

Bez splnění dalších podmínek zůstává základní sazba Spořicího účtu TOP na 3,25 % ročně, a to pro část zůstatku do 500 000 Kč.

Banka zároveň mění úročení peněz nad tuto hranici. Část zůstatku převyšující 500 000 Kč bude úročena sazbou 3,30 % ročně. Pro tuto sazbu není podle banky potřeba splnit žádné další podmínky a není stanovena ani maximální výše vkladu.

Spořicí účet TOP – novinka

Novinka je určena pouze pro klienty nového bankovnicví CREDITAS ONE. Musíte splnit dvě podmínky:

  • 10× měsíčně zaplatit platební kartou
  • min. 20 000 Kč měsíčně celkový objem příchozích plateb

Banka splnění podmínek vyhodnotí a do konce následujícího měsíce vám připíše úrokový bonus. (Podrobné podmínky.)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 3,30 %

Spořicí účet+ – beze změn

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 3,25 % 1,25 %

Spořicí účet+ (invest) – beze změn

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4,25 % 3,30 %

Spoření Richee Junior – beze změn

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 350 000 350 001 – neomezeno
Bez omezení 3,25 % 1,25 %

Prémiový spořicí účet – beze změn

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 500 000 1 500 001 – neomezeno
Bez omezení 3,25 % 1,25 %
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).