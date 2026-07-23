Měšec.cz

Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby spořicích účtu, nově dosáhnete na 4,25 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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Banka Creditas Autor: Banka CREDITAS a.s.
Nová pobočka Banky CREDITAS v kancelářské budově DORN v Brně
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Banka CREDITAS od středy 15. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby na spořicích účtech. Nejvyšší sazbu nabízí s podmínkou investování, ale úrokové sazby jsou vyšší i na ostatních spořicích účtech.

Spořicí účet+ (invest)

Zvýšená úroková sazba s podmínkou investování platí do 30. 9. 2026, ale podle podmínek může být prodloužena. (Kompletní podmínky.)

Úroková sazba 4,25 % p.a. do 500 000 Kč:

  • Podmínkou je v daném měsíci investovat min. 3000 Kč do investičních fondů, které má banka ve své nabídce. 

Úroková sazba 3,75 % p.a. do 500 000 Kč:

  • Pokud investujete v rozmezí 1500 – 2999 Kč měsíčně, dostáváte tuto úrokovou sazbu (a ne vyšší).

Úroková sazba 3,30 % p.a. od 500 000 Kč:

  • Podmínkou je v daném měsíci mít zakoupeny investiční produkty v souhrnné ceně minimálně 300 000 Kč
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 4,25 % 2,50 → 3,30 %

Spořicí účet+

Spořicí účet bez podmínek.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 3 → 3,25 % 1 → 1,25 %

Spoření Richee Junior

Účet pouze pro děti od 0 do 17 let včetně.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 350 000 350 001 – neomezeno
Bez omezení 3 → 3,25 % 1 -> 1,25 %

Prémiový spořicí účet

Tento spořicí účet je jen pro klienty privátního bankovnictví.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 500 000 1 500 001 – neomezeno
Bez omezení 3 → 3,25 % p.a. 1 → 1,25 % p.a.

Termínované vklady beze změn

Banka CREDITAS má nabídce ještě dva typy termínovaných vkladů, u nich se ale úrokové sazby neměnily.

Aktuální data pro červenec 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Banka CREDITAS, Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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