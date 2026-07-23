Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby spořicích účtu, nově dosáhnete na 4,25 % p.a.

Banka CREDITAS od středy 15. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby na spořicích účtech. Nejvyšší sazbu nabízí s podmínkou investování, ale úrokové sazby jsou vyšší i na ostatních spořicích účtech.
Zvýšená úroková sazba s podmínkou investování platí do 30. 9. 2026, ale podle podmínek může být prodloužena. (Kompletní podmínky.)
Úroková sazba 4,25 % p.a. do 500 000 Kč:
- Podmínkou je v daném měsíci investovat min. 3000 Kč do investičních fondů, které má banka ve své nabídce.
Úroková sazba 3,75 % p.a. do 500 000 Kč:
- Pokud investujete v rozmezí 1500 – 2999 Kč měsíčně, dostáváte tuto úrokovou sazbu (a ne vyšší).
Úroková sazba 3,30 % p.a. od 500 000 Kč:
- Podmínkou je v daném měsíci mít zakoupeny investiční produkty v souhrnné ceně minimálně 300 000 Kč
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 4,25 %
|2,50 → 3,30 %
Spořicí účet bez podmínek.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 3,25 %
|1 → 1,25 %
Účet pouze pro děti od 0 do 17 let včetně.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 350 000
|350 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 3,25 %
|1 -> 1,25 %
Tento spořicí účet je jen pro klienty privátního bankovnictví.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 500 000
|1 500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 3,25 % p.a.
|1 → 1,25 % p.a.
Termínované vklady beze změn
Banka CREDITAS má nabídce ještě dva typy termínovaných vkladů, u nich se ale úrokové sazby neměnily.
Aktuální data pro červenec 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,70 % p.a. UniCredit Bank
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,25 % p.a. Banka CREDITAS, Fio banka
- 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4 % p.a. Inbank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
- 3,51 % p.a. mBank
- 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB, Fio banka
- 3,10 % p.a. UniCredit Bank
- 3 % p.a. Komerční banka