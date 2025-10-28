Měšec.cz  »  Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby spoření

Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby spoření

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Banka Creditas Autor: Banka CREDITAS a.s.
Nová pobočka Banky CREDITAS v kancelářské budově DORN v Brně

Od pátku 24. 10. 2025 Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby u vybraných úložních lhůt termínovaných vkladů. Maximem je 3,30 % p.a. 

Vyšší úrokové sazby jsou u termínovaných vkladů od 3 do 12 měsíců, ostatní jsou beze změn. Beze změn jsou i spořicí účty Banky CREDITAS, kde jsou maximem 4 % p.a. při splnění podmínky investování, nebo 3 % p.a. bez podmínky.

Termínovaný vklad

Tyto vklady mají měsíční připisování úroků. V divizi Max je připisovnání úroků vždy na konci vkladu, úrokové sazby jsou totožné.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,50 %
3 měsíce 2,70 → 3 %
6 měsíců 2,80 → 3,10 %
9 měsíců 2,80 → 3,20 %
1 rok 3 → 3,30 %
2 roky 2,70 %
3 roky 2 %
4 roky 2 % (jen divize Max)
5 let 2 %
7 let 2 %
10 let 2 %

Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu

Tyto vklady mají připisování úroků na konci vkladu. V divizi Max je připisovnání úroků vždy na konci vkladu, úrokové sazby jsou totožné.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
5 let 2 %
7 let 2 %
10 let 2 %

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

