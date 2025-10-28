Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby spoření

Od pátku 24. 10. 2025 Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby u vybraných úložních lhůt termínovaných vkladů. Maximem je 3,30 % p.a.
Vyšší úrokové sazby jsou u termínovaných vkladů od 3 do 12 měsíců, ostatní jsou beze změn. Beze změn jsou i spořicí účty Banky CREDITAS, kde jsou maximem 4 % p.a. při splnění podmínky investování, nebo 3 % p.a. bez podmínky.
Tyto vklady mají měsíční připisování úroků. V divizi Max je připisovnání úroků vždy na konci vkladu, úrokové sazby jsou totožné.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,50 %
|3 měsíce
|2,70 → 3 %
|6 měsíců
|2,80 → 3,10 %
|9 měsíců
|2,80 → 3,20 %
|1 rok
|3 → 3,30 %
|2 roky
|2,70 %
|3 roky
|2 %
|4 roky
|2 % (jen divize Max)
|5 let
|2 %
|7 let
|2 %
|10 let
|2 %
Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu
Tyto vklady mají připisování úroků na konci vkladu. V divizi Max je připisovnání úroků vždy na konci vkladu, úrokové sazby jsou totožné.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|5 let
|2 %
|7 let
|2 %
|10 let
|2 %
Aktuální data pro říjen 2025
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,58 % p.a. TRINITY BANK
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3,01 % p.a. mBank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 3,50 % p.a. J&T BANKA
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,35 % p.a. Inbank
- 3,30 % p.a. Banka CREDITAS
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.