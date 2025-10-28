Měšec.cz  »  Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby spoření

Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby spoření

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Banka Creditas Autor: Banka CREDITAS a.s.
Nová pobočka Banky CREDITAS v kancelářské budově DORN v Brně

Od pátku 24. 10. 2025 Banka CREDITAS zvýšila úrokové sazby u vybraných úložních lhůt termínovaných vkladů. Maximem je 3,30 % p.a. 

Vyšší úrokové sazby jsou u termínovaných vkladů od 3 do 12 měsíců, ostatní jsou beze změn. Beze změn jsou i spořicí účty Banky CREDITAS, kde jsou maximem 4 % p.a. při splnění podmínky investování, nebo 3 % p.a. bez podmínky.

Termínovaný vklad

Tyto vklady mají měsíční připisování úroků. V divizi Max je připisovnání úroků vždy na konci vkladu, úrokové sazby jsou totožné.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,50 %
3 měsíce 2,70 → 3 %
6 měsíců 2,80 → 3,10 %
9 měsíců 2,80 → 3,20 %
1 rok 3 → 3,30 %
2 roky 2,70 %
3 roky 2 %
4 roky 2 % (jen divize Max)
5 let 2 %
7 let 2 %
10 let 2 %

Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu

Tyto vklady mají připisování úroků na konci vkladu. V divizi Max je připisovnání úroků vždy na konci vkladu, úrokové sazby jsou totožné.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
5 let 2 %
7 let 2 %
10 let 2 %

Aktuální data pro říjen 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,58 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3,01 % p.a. mBank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 3,50 % p.a. J&T BANKA
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,35 % p.a. Inbank
  • 3,30 % p.a. Banka CREDITAS
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 27. 10. 2025

Dále u nás najdete

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Proletěli jsme se v legendárním československém letounu L-39 Albatros

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem už dnes. Podívejte se, jak v tom IBM nastavuje pravidla hry

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).