Měšec.cz

Banka CREDITAS výrazně zvýšila úrokové sazby spoření, maximem jsou 3,70 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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Banka Creditas Autor: Banka CREDITAS a.s.
Nová pobočka Banky CREDITAS v kancelářské budově DORN v Brně
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Banka CREDITAS od 1. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech, ty naposledy zvyšovala v dubnu 2026.

Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu  je beze změn.

Změna je u běžných termínovaných vkladů, přičemž banka zvýšila úrokové sazby u všech vkladů do 1 roku včetně a u 3letého vkladu.

Největší zvýšení je u měsíčního vkladu, a to o 1 p.b. a u 3letého vkladu, kde je to o 1,70 p.b.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,50 → 3,50 %
3 měsíce 3 → 3,55 %
6 měsíců 3,30 → 3,60 %
9 měsíců 3,40 → 3,60 %
1 rok 3,50 → 3,65 %
2 roky 3,70 
3 roky 2 → 3,70 %
5 let 2 %
7 let 2 %
10 let 2 %

Aktuální data pro červenec 2026

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  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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