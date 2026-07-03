Banka CREDITAS výrazně zvýšila úrokové sazby spoření, maximem jsou 3,70 % p.a.

Banka CREDITAS od 1. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech, ty naposledy zvyšovala v dubnu 2026.
Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu je beze změn.
Změna je u běžných termínovaných vkladů, přičemž banka zvýšila úrokové sazby u všech vkladů do 1 roku včetně a u 3letého vkladu.
Největší zvýšení je u měsíčního vkladu, a to o 1 p.b. a u 3letého vkladu, kde je to o 1,70 p.b.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,50 → 3,50 %
|3 měsíce
|3 → 3,55 %
|6 měsíců
|3,30 → 3,60 %
|9 měsíců
|3,40 → 3,60 %
|1 rok
|3,50 → 3,65 %
|2 roky
|3,70
|3 roky
|2 → 3,70 %
|5 let
|2 %
|7 let
|2 %
|10 let
|2 %
Aktuální data pro červenec 2026
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