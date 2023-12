Banka CREDITAS vyhlásila soutěž o iPhone 15 a další ceny pro dětské klienty. Jaké jsou podmínky?

Autor: Apple

Během prosince 2023 a ještě celého ledna 2024 pořádá Banka CREDITAS soutěž pro své klienty z řad dětí a mladistvých ve věku od 6 do 17 let, kteří mají založený Richee účet Junior a k němu vlastní i kartu. V soutěži může celkem 9 vítězů získat ceny ve výši 195 tisíc Kč a také nový iPhone 15. Do soutěže se započítává i mladistvý, který v době trvání soutěže dovrší 18 let.





Tři vítězové ve věku od 6 –10 let mohou získat poukazy do e-shopu LEGO.com v hodnotě 10 tisíc Kč. Další 3 vítězové od 11 do 14 let mohou získat Apple iPhone 15 128 GB. Z kategorie těch nejstarších ve věku od 15 do 17 let pak 3 vítězové dostanou poukazy na nákup do Alza.cz v hodnotě 30 tisíc Kč.





Richee účet Junior může být zároveň hezkým dárkem pod stromeček, protože stále více teenagerů si přeje k Vánocům peníze. Místo obálky dostanou platební kartu a na účet jim mohou přispět všichni členové rodiny. Navíc se jim peníze hezky úročí, říká mluvčí banky Lucie Brunclíková.

Podmínky soutěže:

Zákonný zástupce musí dítě (či mladistvého) zaregistrovat pomocí formuláře na webových stránkách banky. Při registraci musí uvést stejný e-mail, který vyplnil při zakládání Richee účtu Junior.

V období mezi 1. 12. 2023 a 31. 1. 2024 je zapotřebí alespoň jednou zaplatit kartou, přičemž taková platba může být provedena jakýmkoliv způsobem, a to kontaktně i bezkontaktně v obchodech, na internetu, započítávají se i platby provedené prostřednictvím digitalizované karty v zařízení prostřednictvím služby Google Pay, Apple Pay nebo Garmin Pay.

Po skončení soutěže banka osloví zákonné zástupce telefonicky či e-mailem. Soutěžící musí potvrdit, že má o výhru zájem. V případě, že vylosovaný soutěžící (respektive jeho zákonný zástupce) nebude reagovat, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení výhry, nárok na výhru tím zaniká (přesné znění podmínek).

Richee účet Junior nabízí úrokovou sazbu 4,5 % p.a. do výše zůstatku 50 tisíc Kč. Nad tuto hranici je úroková sazba 0 %.