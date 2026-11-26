Česká Banka CREDITAS má do konce roku 2026 získat 50 % akcií chorvatské pobočky banky J&T. Druhou polovinu bude držet česká J&T Banka, která je dnes jejím většinovým akcionářem.
Vstup CREDITAS schválila valná hromada chorvatské banky. Podle J&T Banky už obchod povolila také Evropská centrální banka ve spolupráci s chorvatskou centrální bankou. Cenu transakce banky nezveřejnily.
Chorvatská banka už vede běžné účty a nabízí termínované vklady. Pobočky má ve Varaždinu na severu země, kde sídlí, a v Záhřebu. CREDITAS má v zemi rozšířit nabídku pro soukromé klienty, J&T Banka se v Chorvatsku bude dál zaměřovat na úvěry pro velké firmy. Největší projekty spolufinancuje její centrála v Praze.
Spolumajitel skupiny CREDITAS Tomáš Hubáček v květnu v rozhovoru pro e15 zmínil, že by chorvatská banka mohla využít stejný systém, jaký CREDITAS zavádí v Česku. Převod českých klientů do nového bankovnictví CREDITAS One má banka dokončit v prosinci 2026. Které služby přibudou v Chorvatsku jako první, banky zatím neoznámily.
Banka CREDITAS převede všechny své klienty do ONE. Bankovnictví na více než tři dny vypne
J&T vstoupila do Chorvatska v roce 2014, kdy převzala Vaba banku. Ta se v roce 2017 přejmenovala na J&T banka d.d. Podle výroční zprávy chorvatské banky v ní česká J&T Banka na konci roku 2025 držela 98,2 % akcií. CREDITAS svůj záměr získat poloviční podíl uvedla už ve vlastní výroční zprávě za rok 2025.
Skupina CREDITAS už má v eurozóně banky na Maltě a v Belgii. Získala je v září 2025, kdy dokončila koupi skupiny MeDirect. Belgická MeDirect nabízí jednotlivcům spoření, investice a hypotéky. Maltská banka vedle služeb pro jednotlivce půjčuje i firmám.