Banka Creditas spustila nové bankovnictví a nabízí na spořicím účtu 4,25 % ročně

Banka Creditas přešla na nový bankovní systém Creditas One. Klienti tak mají po několikadenních odstávkách začátkem července nové digitální bankovnictví. Jak už jsme informovali, přechod na novou platformu přinesl např. detailnější nastavení karet včetně služby blokace DCC či nastavení dočasných limitů či převod mezi vlastními pomocí funkce „drag and drop“. V budoucnu by měla nabídnout i služby, které jsou dnes součástí aplikace Creditas Invest App.
Banka zároveň navýšila sazbu u Spořicího účtu Top. Ten má úročení rozdělené do pásem. Na vklady do 500 tis. Kč nabízí 3,25 % ročně (s možností navýšení o bonus) a nad tuto hranici pak banka úročí vklad sazbou 3,30 % ročně – zde bez podmínek.
Klienti, kteří s bankou také investují, mohou mít sazbu na první pásmo vyšší. Pokud investují pravidelně částku od 1500 Kč do 2999 Kč, automaticky získají úrokový bonus 0,5 % p.a. na zůstatek do 500 tis. Kč (celkem tedy 3,75 %). V případě, že realizují v kalendářním měsíci pravidelně investice v souhrnné výši aspoň 3000 Kč, získají za to v následujícím měsíci úrokový bonus 1 % p.a. pro pásmo zůstatku do 500 tis. Kč, takže celkem 4,25 % ročně). Kompletní pravidla akce najdete na webu.
Banka k 1. červenci navyšovala také sazby u vybraných korunových termínovaných vkladů, a to až na 3,7 % ročně.
Krátce předtím vzrostly sazby i u eurových vkladů (nyní až 2,1 % ročně, nejvyšší sazbu získají klienti u jednoměsíčních a tříměsíčních vkladů). Pro klienty, kteří chtějí mít eurové prostředky kdykoli k dispozici, nabízí banka běžný eurový účet s akčním úrokovým bonusem 1,6 % ročně bez omezení výše zůstatku.