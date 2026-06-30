Banka CREDITAS spustí nové digitální bankovnictví. Klienty čeká dlouhá odstávka

Banka CREDITAS přechází na nový bankovní systém CREDITAS One. Pro klienty banky to znamená nové digitální bankovnictví, ale i několikadenní odstávky. První proběhne na začátku července.
Přechod na novou technologickou platformu má přinést několik vylepšení. Například umožní detailnější nastavení karet včetně služby blokace DCC či nastavení dočasných limitů.
Příjemná je i možnost snadno převádět peníze mezi vlastními účty s funkcí „drag and drop“ či rychlá přímá komunikace s bankou. V budoucnu bude zahrnovat i služby dnes obsažené v aplikaci CREDITAS Invest App, vypočítává Ivana Pícková, ředitelka retailového bankovnictví.
Samotný přechod na nové systémy a migrace klientů budou probíhat postupně v několika etapách, vždy ale mimo pracovní dny.
První etapa proběhne o prodlouženém víkendu od 3. července (16:00) do půlnoci 6. července a dotkne se většiny retailových klientů. Pro klienty banky to znamená následující:
- 3. 7. v 16:00 začne odstávka online bankovnictví CREDITAS Banking a CREDITAS One včetně okamžitých plateb. Nedostupné budou i aplikace CREDITAS Invest App a Max Invest App
- 6. 7. v 23:59 banka spustí bankovnictví a aplikace a ukončí odstávky
Platby kartou v obchodech a výběry z bankomatů v ČR i v zahraničí budou možné bez omezení. Stejně tak by měly bez omezení probíhat internetové platby, banka ale radí zkontrolovat si nastavení 3D Secure telefonního čísla a bezpečnostního prvku ePIN u své platební karty.
Ačkoli odstávku pocítí všichni, nové bankovnictví se zatím bude týkat jen části klientů. Těm banka po ukončení odstávky zašle podrobné pokyny k přihlášení, odkazy na důležité dokumenty a další informace.
Převedení klienti budou po zpřístupnění systémů spravovat své finance v bankovnictví CREDITAS One, pro ostatní bude nadále fungovat CREDITAS Banking, doplnila Picková. Kdy dojde k převedení dalších klientů, banka neupřesnila.
První přechod na novou technologickou platformu proběhl na podzim 2025 a týkal se klientů bývalé Divize Max, nyní se bude postupně týkat ostatních klientů.