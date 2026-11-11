Banka CREDITAS přitvrdila v boji o úspory. Nabízí 4,60 % ročně, část klientů má ale smůlu

Banka CREDITAS od 11. 11. 2026 výrazně zvýšila úrokovou sazbu na spořicím účtu.
Spořicí účet má dvě verze, u obou musíte splnit nějakou podmínku, v opačném případě klesne úroková sazba v 1. pásmu na 3,30 % p.a. Tato nabídka je pouze pro ty, co už mají nové bankovnicví Creditas ONE. Pokud máte ještě původní internetové/mobilní bankovnictví, tento typ spoření si nezaložíte a v nabídce tak máte jen Spořicí účet+ za 3,25 % p.a. do 500 000 Kč, poté za 1,25 % p.a.
Podmínky sazby
- Pouze pro klienty nového bankovnictví ONE,
- 10x měsíně zaplatit platební kartou,
- min. 20 000 Kč měsíčně celkový objem příchozích plateb.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,25 → 4,60 %
|3,30 %
Podmínky sazby
- Pouze pro klienty nového bankovnictví ONE.
- Podmínkou je v daném měsíci investovat min. 3000 Kč do investičních fondů, které má banka ve své nabídce nebo souhrn vašich investic u Banky CREDITAS v hodnotě min. 300 000 Kč.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,25 → 4,60 %
|3,30 %
Aktuální data pro listopad 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.
- 4,60 % p.a. Banka CREDITAS
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,43 % p.a. Partners Banka (od 23. 11. 2026)
- 4,41 % p.a. mBank (od 16. 11. 2026)
- 4,28 % p.a. TRINITY BANK
- 4,20 % p.a. Komerční banka
- 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 4,01 % p.a. Penta Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank, UniCredit Bank
- 3,50 % p.a. Fio banka, J&T Banka
Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.
- 5,20 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 4 (max)
- 4,70 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (max)
- 4,30 % p.a. UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + INVEST)
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet+ (invest), ČSOB Duo Profit
- 4,20 % p.a. Raiffeisenbank
- 4,06 % p.a. Partners Banka Spořicí účet s doporučením
- 3,80 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (základ), Spořicí účet Úroveň 4 (základ), ČSOB Spoření s bonusem Premium TOP, Spoření s bonusem TOP
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna Spoření Premier Invest
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3,50 % p.a.
- 5,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,50 % p.a. Banka CREDITAS, J&T BANKA, MONETA Bank
- 4,375 % p.a. Oberbank
- 4,33 % p.a. Partners Banka
- 4,20 % p.a. Inbank
- 4,01 % p.a. Penta Bank
- 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,87 % p.a. Fio banka
- 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka