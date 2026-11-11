Měšec.cz

Banka CREDITAS přitvrdila v boji o úspory. Nabízí 4,60 % ročně, část klientů má ale smůlu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

CREDITAS Autor: Banka CREDITAS a. s.
Fotografie sídla Banky CREDITAS v Praze.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Banka CREDITAS od 11. 11. 2026 výrazně zvýšila úrokovou sazbu na spořicím účtu. 

Spořicí účet má dvě verze, u obou musíte splnit nějakou podmínku, v opačném případě klesne úroková sazba v 1. pásmu na 3,30 % p.a. Tato nabídka je pouze pro ty, co už mají nové bankovnicví Creditas ONE. Pokud máte ještě původní internetové/mobilní bankovnictví, tento typ spoření si nezaložíte a v nabídce tak máte jen Spořicí účet+ za 3,25 % p.a. do 500 000 Kč, poté za 1,25 % p.a.

Spořicí účet TOP ONE (platby)

Podmínky sazby

  • Pouze pro klienty nového bankovnictví ONE,
  • 10x měsíně zaplatit platební kartou,
  • min. 20 000 Kč měsíčně celkový objem příchozích plateb.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4,25 → 4,60 % 3,30 %

Spořicí účet TOP ONE (Invest)

Podmínky sazby

  • Pouze pro klienty nového bankovnictví ONE.
  • Podmínkou je v daném měsíci investovat min. 3000 Kč do investičních fondů, které má banka ve své nabídce nebo souhrn vašich investic u Banky CREDITAS v hodnotě min. 300 000 Kč.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4,25 → 4,60 % 3,30 %

Aktuální data pro listopad 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Banka CREDITAS
  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,43 % p.a. Partners Banka (od 23. 11. 2026)
  • 4,41 % p.a. mBank (od 16. 11. 2026)
  • 4,28 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,20 % p.a. Komerční banka
  • 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank, UniCredit Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, J&T Banka

Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3,50 % p.a.

  • 5,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,50 % p.a. Banka CREDITAS, J&T BANKA, MONETA Bank
  • 4,375 % p.a. Oberbank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,87 % p.a. Fio banka
  • 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Spoříte opravdu chytře? Otestujte si, jak dobře znáte své peníze
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).