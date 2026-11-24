Banka CREDITAS v prosinci 2026 dokončí převod všech klientů do nového bankovnictví CREDITAS One. Přesune do něj i zbývající uživatele dosavadního CREDITAS Banking. Změnu doprovodí odstávka, která zasáhne ty, kteří už nové nové bankovnictví používají.
Banka své klienty do nového systému převádí postupně. První skupinu tvořili klienti bývalé Divize Max (původní Max banka), ti na novou platformu přešli na podzim 2025. Další etapa pro jinou skupinu stávajících klientů následovala během letošního červencového prodlouženého víkendu. Noví klienti banky už fungují v novém bankovnictví ONE. Dosud proto fungují obě bankovnictví vedle sebe. Prosincovým převodem má tento souběh skončit.
CREDITAS One umí mj. lepší nastavení platebních karet a sjednání nových, lepších produktů banky. Typickým zástupcem jsou Spořicí účet TOP ONE (platby) a Spořicí účet TOP ONE (Invest) s nabídkou úrokové sazby 4,60 % p.a. do 500 000 Kč. Tyto produkty lze však sjednat pouze v novém bankovnictví ONE. To se v prosinci změní.
Závěrečná migrace klientů spojená s odstávkou potrvá od pátku 4. 12. 2026 od 16:00 do pondělí 7. 12. do 18:00, tedy 74 hodin. Nedostupné budou CREDITAS Banking i CREDITAS One, okamžité platby a investiční aplikace CREDITAS Invest App a Max Invest App. Potřebné platby včetně splátek úvěrů banka doporučuje provést nejpozději ve čtvrtek 3. 12. 2026.
Kartou v obchodech zaplatíte a z bankomatů vyberete i během odstávky. Čerpat ale budete moci jen do výše zůstatku před jejím začátkem. Fungovat budou také internetové platby potvrzované pomocí SMS a ePINu. Pro ten případ si ale předem zkontrolujte nastavení telefonního čísla pro 3D Secure a ePINu.
Infolinka zůstane dostupná, operátoři však kvůli omezenému přístupu do systémů nevyřídí všechny požadavky. Blokace karet a hlášení podvodů budou fungovat po celou dobu odstávky.