Banka CREDITAS ponechá 4% sazbu na spoření, ale musíte s ní více investovat

Banka CREDITAS od 1. 1. 2026 změnila pravidla pro tzv. bonusové úročení spořicího účtu. Změna se týká výše částky pro pravidelné investování.
Původní stav byl, že spořicí účet se do výše 500 000 Kč úročil 4% úrokovou sazbu při splnění této podmínky:
- V daném měsíci investovat min. 1500 Kč do investičních fondů, které má banka ve své nabídce.
To se mění. Podmínka zůstává, ale podle výše pravidelné investice se mění bonusový úrok. Základní úroková sazba zůstává na 3 % p.a. Pro další, bonusovou sazbu, jsou tyto podmínky (plné znění):
- +0,50 % p.b. při investování od 1500 do 2999 Kč
- +1 p.b. při ivestování od 3000 Kč včetně
To znamená, že abyste získali u Banky CREDITAS úrokovou sazbu 4% p.a., nově s ní musíte pravidelně investovat min. 3000 Kč měsíčně, jinak úroková sazba klesá na 3,50 %, resp. 3 % p.a. do 500 000 Kč. Nad půl milionu se vše úročí sazbou 1 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
podmínka investice
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 % od 3000 Kč měsíčně
4 → 3,50 % od 1500 do 2999 Kč měsíčně
|1 %