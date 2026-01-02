Měšec.cz  »  Banka CREDITAS ponechá 4% sazbu na spoření, ale musíte s ní více investovat

Banka CREDITAS ponechá 4% sazbu na spoření, ale musíte s ní více investovat

Dalibor Z. Chvátal
2. 1. 2026
přidejte názor

Sdílet

Banka Creditas Autor: Banka CREDITAS a.s.
Nová pobočka Banky CREDITAS v kancelářské budově DORN v Brně

Banka CREDITAS od 1. 1. 2026 změnila pravidla pro tzv. bonusové úročení spořicího účtu. Změna se týká výše částky pro pravidelné investování.

Původní stav byl, že spořicí účet se do výše 500 000 Kč úročil 4% úrokovou sazbu při splnění této podmínky:

  • V daném měsíci investovat min. 1500 Kč do investičních fondů, které má banka ve své nabídce.

To se mění. Podmínka zůstává, ale podle výše pravidelné investice se mění bonusový úrok. Základní úroková sazba zůstává na 3 % p.a. Pro další, bonusovou sazbu, jsou tyto podmínky (plné znění):

  • +0,50 % p.b. při investování od 1500 do 2999 Kč
  • +1 p.b. při ivestování od 3000 Kč včetně

To znamená, že abyste získali u Banky CREDITAS úrokovou sazbu 4% p.a., nově s ní musíte pravidelně investovat min. 3000 Kč měsíčně, jinak úroková sazba klesá na 3,50 %, resp. 3 % p.a. do 500 000 Kč. Nad půl milionu se vše úročí sazbou 1 % p.a.

Spořicí účet+ (invest)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000
podmínka investice		 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % od 3000 Kč měsíčně
4 → 3,50 % od 1500 do 2999 Kč měsíčně		 1 %
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Exekuční srážky v roce 2026: nezabavitelná částka bude vyšší

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Finanční limity, které se od letoška mění

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování i pohyb

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Zdravotnictví v roce 2026: bílé plomby na pojišťovnu a prevence

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).