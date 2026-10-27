Banka CREDITAS opět zvýšila úroky na spoření. Nabízí až 4,50 % p.a.

Banka Creditas od úterý 27. 10. 2026 zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů a bonus za používání běžného účtu. Na spořicím účtu můžete získat 4,25 % p.a., na termínovaném vkladu max. 4,50 % p.a.
Na Spořicím účtu TOP banka zvýšila bonus za aktivní používání běžného účtu o 0,25 p.b. Se základní úrokovou sazbou 3,25 % tak můžete získat ma. 4,25 % p.a. pro zůstatek do 500 000 Kč, dosud to byla 4 % p.a.
Abyste vyšší úrok získali, musíte v jednom kalendářním měsíci splnit současně dvě podmínky:
- Min. 10x zaplatit platební kartou.
- Min. 20 000 Kč příchozí platby v souhrnné
V opačném případě sazba v 1. pásmu do 500 000 Kč klesne na 3,25 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 → 4,25 %
|3,30 %
Zvýšily se také úrokové sazby korunových termínovaných vkladů. U termínovaných vkladů do 12 měsíců banka vyplácí úroky při splatnosti, u delších vkladů každý měsíc na navázaný běžný účet.
Termínovaný vklad ONE (s úroky na konci vkladu)
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3,30 %
|3 měsíce
|3,55 → 3,60 %
|6 měsíců
|3,60 → 3,70 %
|9 měsíců
|3,70 → 3,80 %
|1 rok
|3,80 → 4,10 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|2 roky
|3.90 → 4,20 %
|3 roky
|4 → 4,30 %
|5 let
|4,30 → 4,50 %
→ Srovnávač spořicích účtů ←
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- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
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- 4,21 % p.a. mBank
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. Penta Bank
- 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Fio banka, J & T Banka, Komerční banka
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- 4,70 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (max)
- 4,30 % p.a. UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + INVEST)
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet+ (Invest), Spořicí účet TOP ONE (platby) a TOP ONE (Invest), ČSOB Duo Profit
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- 3,90 % p.a. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
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→ Srovnávač termínovaných vkladů ←
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- 4,50 % p.a. Banka CREDITAS, J & T BANKA, MONETA Bank
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- 4,20 % p.a. Inbank
- 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
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- 3,71 % p.a. mBank
- 3,70 % Air Bank, MONETA Bank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,20 % ČSOB