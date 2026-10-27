Měšec.cz

Banka CREDITAS opět zvýšila úroky na spoření. Nabízí až 4,50 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

CREDITAS Autor: Banka CREDITAS a. s.
Fotografie sídla Banky CREDITAS v Praze.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Banka Creditas od úterý 27. 10. 2026 zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů a bonus za používání běžného účtu. Na spořicím účtu můžete získat 4,25 % p.a., na termínovaném vkladu max. 4,50 % p.a.

Na Spořicím účtu TOP banka zvýšila bonus za aktivní používání běžného účtu o 0,25 p.b. Se základní úrokovou sazbou 3,25 % tak můžete získat ma. 4,25 % p.a. pro zůstatek do 500 000 Kč, dosud to byla 4 % p.a.

Abyste vyšší úrok získali, musíte v jednom kalendářním měsíci splnit současně dvě podmínky:

  • Min. 10x zaplatit platební kartou.
  • Min. 20 000 Kč příchozí platby v souhrnné

V opačném případě sazba v 1. pásmu do 500 000 Kč klesne na 3,25 % p.a.

Spořicí účet TOP ONE (platby)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 4,25 % 3,30 %

Zvýšily se také úrokové sazby korunových termínovaných vkladů. U termínovaných vkladů do 12 měsíců banka vyplácí úroky při splatnosti, u delších vkladů každý měsíc na navázaný běžný účet.

Termínovaný vklad ONE (s úroky na konci vkladu)

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3,30 %
3 měsíce 3,55 → 3,60 %
6 měsíců 3,60 → 3,70 %
9 měsíců 3,70 → 3,80 %
1 rok 3,80 → 4,10 %

Termínovaný vklad ONE

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
2 roky 3.90 → 4,20 %
3 roky 4 → 4,30 %
5 let 4,30 → 4,50 %

→ Srovnávač spořicích účtů ←

TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,28 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Fio banka, J & T Banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

→ Srovnávač termínovaných vkladů ←

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,50 % p.a. Banka CREDITAS, J & T BANKA, MONETA Bank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,80 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,20 % ČSOB
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Za co utrácejí hrdinové českých filmů? Otestujte se v kvízu
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).