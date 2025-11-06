Balíkovna prodloužila akci na balíky. Výrazná sleva na poslání platí až do konce listopadu

Balíkovna v září 2025 spustila akci, během níž posíláte zásilky za rovných 50 Kč. Tuto akci následně prodloužila i pro říjen a nově i pro listopad. Balíky a zásilky tak můžete 3 měsíce posílat jen za 50 Kč, a to včetně pojištění do 50 000 Kč. Akce se vztahuje jen na zásilky do jiné Balíkovny, nebo boxu.
Podrobnosti k akci:
- Pevná cena 50 Kč.
- Platí i pro dobírku.
- Zásilka musí být odeslána do jiné Balíkovny, nebo úložního/domovního boxu.
- Podmínkou je registrace účtu v Balíkovně.
- Akce probíhá v období 1. 9. – 30. 11. 2025.
|S registrací
|Bez registrace
|Do jiné Balíkovny
|50 Kč
|85 Kč
|Do jiné Balíkovny na dobírku
|50 Kč
|104 Kč
|Na adresu
|105 Kč
|115 Kč
|Na adresu na dobírku
|124 Kč
|134 Kč
Posledním dne akce je 30. 11. 2025, 23:59 hodin. To je nejzazší termín, kdy ještě můžete zadat údaje k zásilce za akční cenu (pokud zase akce nebude prodloužena). Samotnou zásilku pak musíte k přepravě předat do 7 dnů. Za akční cenu tímto způsobem tak můžete odeslat zásilky i v říjnu.
Balíkovna má cenové akce každoročně, někdy i vícekrát za rok. Poslední akci měla v říjnu 2024, během něhož jste zásilky posílali za 39 Kč, tentýž rok v dubnu zásilky posílala za 30 Kč, v říjnu 2022 zásilka stála dokonce jen 10 Kč.
Balíkovna se od 1. 4. 2025 rozdělila od České pošty. Nyní jde o samostatnou akciovou společnost, přesto s Českou poštou úzce spolupracuje a je s ní stále provázána poštovním systémem.