Balíkovna prodloužila akci na balíky. Výrazná sleva na poslání platí až do konce listopadu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Balíkovna, Česká pošta, zásilky Autor: Dalibor Z. Chvátal
Logistické centrum České pošty v Mošnově. (9. 12. 2024, Samsung Galaxy 24 Ultra)

Balíkovna v září 2025 spustila akci, během níž posíláte zásilky za rovných 50 Kč. Tuto akci následně prodloužila i pro říjen a nově i pro listopad. Balíky a zásilky tak můžete 3 měsíce posílat jen za 50 Kč, a to včetně pojištění do 50 000 Kč. Akce se vztahuje jen na zásilky do jiné Balíkovny, nebo boxu. 

Podrobnosti k akci:

  • Pevná cena 50 Kč.
  • Platí i pro dobírku.
  • Zásilka musí být odeslána do jiné Balíkovny, nebo úložního/domovního boxu.
  • Podmínkou je registrace účtu v Balíkovně.
  • Akce probíhá v období 1. 9. – 30. 11. 2025.
Ceny zásilek Balíkovny v září – listupadu 2025
S registrací Bez registrace
Do jiné Balíkovny 50 Kč 85 Kč
Do jiné Balíkovny na dobírku 50 Kč 104 Kč
Na adresu 105 Kč 115 Kč
Na adresu na dobírku 124 Kč 134 Kč

Posledním dne akce je 30. 11. 2025, 23:59 hodin. To je nejzazší termín, kdy ještě můžete zadat údaje k zásilce za akční cenu (pokud zase akce nebude prodloužena). Samotnou zásilku pak musíte k přepravě předat do 7 dnů. Za akční cenu tímto způsobem tak můžete odeslat zásilky i v říjnu.

Balíkovna má cenové akce každoročně, někdy i vícekrát za rok. Poslední akci měla v říjnu 2024, během něhož jste zásilky posílali za 39 Kč, tentýž rok v dubnu zásilky posílala za 30 Kč, v říjnu 2022 zásilka stála dokonce jen 10 Kč.

Balíkovna se od 1. 4. 2025 rozdělila od České pošty. Nyní jde o samostatnou akciovou společnost, přesto s Českou poštou úzce spolupracuje a je s ní stále provázána poštovním systémem.

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

