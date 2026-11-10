Balíkovna nově doručuje také do ZBoxů Zásilkovny. Zároveň ale zvedla i ceny

Balíkovna od listopadu doručují objednávky také do samoobslužných boxů Zásilkovny. Klienti, kteří si tak v e-shopech objednají dopravu přes Balíkovnu, budou moci jako cílové výdejní místo zvolit nově také nějaký ze ZBoxů. Budou mít tak na výběr více míst, kam balíček doručit (v ČR je více než 4 tis. ZBoxů).
Loni jsme doručili 52 milionů balíků a u každého z nich se snažíme, aby si ho lidé mohli vyzvednout tam a tehdy, kdy se jim to hodí. Spolupráce se Zásilkovnou a její sítí boxů je dalším krokem k tomu, aby zákazníci Balíkovny měli svůj balík co nejblíž. Společně s poštami, boxy a dalšími Balíkovnami mimo pobočky nabízíme našim zákazníkům více než 16 200 výdejních míst po celé ČR, uvedl k novince generální ředitel České pošty Richard Hodul a připomněl, že proces funguje i obráceně, kdy je možné si na poštu objednat vyzvednutí zásilky doručované od partnerské firmy. Konkrétně jde o společnost DPD a PPL.
Balíkovna zároveň ale i zdražila své služby. Od letošního listopadu za poslání balíku do výdejního místa nebo boxu zaplatíte o 10 Kč více a za zásilku na adresu o 30 Kč více. Zdražil také Balík do ruky, podle velikosti zásilky o 20 až 30 Kč. Naposledy Balíkovna zdražovala od 1. 4. 2026, kdy ceny zvýšila o 4 Kč za zásilku.