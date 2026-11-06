Balíkovna České pošty zdražila. Za doručení na adresu si připlatíte 30 korun

Balíkovna od 1. 11. 2026 zvýšila ceny pro soukromé odesílatele. Za poslání balíku do výdejního místa nebo boxu zaplatíte nově o 10 Kč více a za zásilku na adresu o 30 Kč více. Zdražil také Balík do ruky, podle velikosti zásilky o 20 až 30 Kč. Naposledy Balíkovna zdražovala od 1. 4. 2026, kdy ceny zvýšila o 4 Kč za zásilku.
Autor k tomu ale dodává, že přestože žádné zdražení není příjemné, vlivem cen pohonných hmot jej šlo očekávat a totéž můžeme čekat od dalších přepravců/dopravců zásilek, jejichž vozidla jezdí z drtivé většiny na naftu.
Zásilky na adresu
Největší zdražení je u zásilky na adresu bez dobírky. Pokud máte u Balíkovny registraci (není to nic složitého), cena vzrostla ze 109 na 139 Kč, tedy o 27,50 %. Bez registrace pak stojí na 149 Kč místo dosavadních 119 Kč, tj. zdražení o 25,20 %.
Příplatek za odeslání bez registrace je beze změn, tj. 10 Kč. Podobně je beze změn rozdíl v ceně s dobírkou a bez ní, tj. 19 Kč.
Parametry zásilek
- Hmotnost max. 15 kg
- Rozměry max. 50x50x50 cm
- Dobírka max. 50 000 Kč
- Hodnota max. 50 000 Kč
|Doručení
|S registrací
|Bez registrace
|Zdražení
|Výdejní místo nebo box
|79 → 89 Kč
|89 → 99 Kč
|+10 Kč
|Výdejní místo nebo box + dobírka
|98 → 108 Kč
|108 → 118 Kč
|+10 Kč
|Adresa
|109 → 139 Kč
|119 -> 149 Kč
|+30 Kč
|Adresa + dobírka
|128 → 158 Kč
|138 → 168 Kč
|+30 Kč
Balík do ruky
U Balíku do ruky se zvýšily základní ceny menších velikostí S, M a L o 20 Kč a za největší kategorii XL zaplatíte více o 30 Kč.
Parametry zásilek
- Hmotnost max. 31,50 kg
- Rozměry max. 200 cm nejdelší strana
- Dobírka max. 100 000 Kč
- Hodnota max. 1 mil. Kč
|Velikost podle nejdelší strany
|Základní cena
|Se Zákaznickou kartou
|Zdražení
|S – do 35 cm
|129 → 149 Kč
|119 → 139 Kč
|+20 Kč
|M – do 50 cm
|169 → 189 Kč
|159 → 179 Kč
|+20 Kč
|L – do 100 cm
|229 → 249 Kč
|219 → 239 Kč
|+20 Kč
|XL – do 200 cm
|419 → 449 Kč
|409 → 439 Kč
|+30 Kč
U Balíku Do ruky dál získáte slevu 10 Kč se Zákaznickou kartou, dobírka nadále stojí +36 Kč (= beze změn).
S nový ceníkem Balíkovna obnovila také možnost, kdy zásilku původně určenou na adresu můžete nechat uložit přímo na vybrané výdejní místo nebo do boxu. Volba je dostupná v mobilní aplikaci.