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Balíkovna České pošty zdražila. Za doručení na adresu si připlatíte 30 korun

Dalibor Z. Chvátal
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Balíkovna, Česká pošta, zásilky Autor: Dalibor Z. Chvátal
Logistické centrum České pošty v Mošnově. (9. 12. 2024, Samsung Galaxy 24 Ultra)
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Balíkovna od 1. 11. 2026 zvýšila ceny pro soukromé odesílatele. Za poslání balíku do výdejního místa nebo boxu zaplatíte nově o 10 Kč více a za zásilku na adresu o 30 Kč více. Zdražil také Balík do ruky, podle velikosti zásilky o 20 až 30 Kč. Naposledy Balíkovna zdražovala od 1. 4. 2026, kdy ceny zvýšila o 4 Kč za zásilku.

Autor k tomu ale dodává, že přestože žádné zdražení není příjemné, vlivem cen pohonných hmot jej šlo očekávat a totéž můžeme čekat od dalších přepravců/dopravců zásilek, jejichž vozidla jezdí z drtivé většiny na naftu.

Zásilky na adresu

Největší zdražení je u zásilky na adresu bez dobírky. Pokud máte u Balíkovny registraci (není to nic složitého), cena vzrostla ze 109 na 139 Kč, tedy o 27,50 %. Bez registrace pak stojí na 149 Kč místo dosavadních 119 Kč, tj. zdražení o 25,20 %.

Příplatek za odeslání bez registrace je beze změn, tj. 10 Kč. Podobně je beze změn rozdíl v ceně s dobírkou a bez ní, tj. 19 Kč.

Parametry zásilek

  • Hmotnost max. 15 kg
  • Rozměry max. 50x50x50 cm
  • Dobírka max. 50 000 Kč
  • Hodnota max. 50 000 Kč
Doručení S registrací Bez registrace Zdražení
Výdejní místo nebo box 79 → 89 Kč 89 → 99 Kč +10 Kč
Výdejní místo nebo box + dobírka 98 → 108 Kč 108 → 118 Kč +10 Kč
Adresa 109 → 139 Kč 119 -> 149 Kč +30 Kč
Adresa + dobírka 128 → 158 Kč 138 → 168 Kč +30 Kč

Balík do ruky

U Balíku do ruky se zvýšily základní ceny menších velikostí S, M a L o 20 Kč a za největší kategorii XL zaplatíte více o 30 Kč.

Parametry zásilek

  • Hmotnost max. 31,50 kg
  • Rozměry max. 200 cm nejdelší strana
  • Dobírka max. 100 000 Kč
  • Hodnota max. 1 mil. Kč
Velikost podle nejdelší strany Základní cena Se Zákaznickou kartou Zdražení
S – do 35 cm 129 → 149 Kč 119 → 139 Kč +20 Kč
M – do 50 cm 169 → 189 Kč 159 → 179 Kč +20 Kč
L – do 100 cm 229 → 249 Kč 219 → 239 Kč +20 Kč
XL – do 200 cm 419 → 449 Kč 409 → 439 Kč +30 Kč

U Balíku Do ruky dál získáte slevu 10 Kč se Zákaznickou kartou, dobírka nadále stojí +36 Kč (= beze změn).

S nový ceníkem Balíkovna obnovila také možnost, kdy zásilku původně určenou na adresu můžete nechat uložit přímo na vybrané výdejní místo nebo do boxu. Volba je dostupná v mobilní aplikaci.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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