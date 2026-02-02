Měšec.cz  »  Balík pro PPL nově podáte i přes AlzaBox

Balík pro PPL nově podáte i přes AlzaBox

Monika Veselíková
Dnes
1 nový názor

AlzaBox Autor: Alza.cz

Společnost PPL nově umožní odesílat balíky také prostřednictvím AlzaBoxů. Služba je dostupná v těch boxech, které jsou zapojené do sítě PPL.

Podání zásilky bude možné ve většině AlzaBoxů, vždy ale podle aktuální dostupnosti a kapacity konkrétního boxu.

Novinka míří jak na běžné odesílatele, tak na e-shopy, které využívají podání z výdejních míst a boxů. Vidíme, že o spokojenosti dlouhodobě rozhoduje hlavně flexibilita a možnost vyřídit odeslání ve chvíli, kdy to lidem vyhovuje. Proto síť podacích a výdejních míst neustále rozšiřujeme, říká Petr Horák, CEO PPL CZ.

Hledá se balík, značka: spěchá. Přepravci radí, jak najít ztracenou zásilku

Podle firmy Češi dlouhodobě upřednostňují doručení do výdejních boxů – tento způsob dnes volí zhruba 4 z 10 nakupujících. Boxy jsou přitom oblíbené i pro samotné odesílání balíků: jako nejčastější volbu je pro podání zásilky využívá zhruba třetina Čechů.

S Alzou PPL spolupracuje od roku 2023, kdy přepravce začal zásilky do AlzaBoxů doručovat. Prostřednictvím sdílení výdejních boxů chtějí přepravní společnosti mimo jiné přispět k regulaci vizuálního smogu – namísto zřizování dalších a dalších boxů se snaží využít volné kapacity konkurence.

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

