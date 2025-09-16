Až krachne banka nebo kampelička příště, peníze už klientům půjdou převést i online

Vaše úložky u banky, stavební spořitelny a kampeličky jsou až na výjimky pojištěné do výše ekvivalentu částky 100 000 eur. Pokud by došlo k jejich pádu, vyplatí vám náhradu za vklady do zmíněné částky Garanční systém finančního trhu. Dosud to fungovalo tak, že klienti padlé finanční instituce museli většinou pro své peníze na pobočku tzv. vyplácející banky (která pro Garanční systém výplatu náhrad zajišťuje).
Nově si budou moci nechat zaslat prostředky i online, pokud prokážou elektronicky svou totožnost.
Podle dat z ledna letošního roku využívá bankovní identitu již 4 650 000 lidí a jejich počet stále roste. Proto jsme pro příští výplaty náhrad vkladů zavedli možnost požádat o výplatu náhrady i online – a to s využitím bankovní identity, informovala výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová s tím, že zůstane zachována i možnost osobní návštěvy pobočky vyplácející banky, korespondenční žádosti či zplnomocnění třetí osoby.
Převzít si náhradu online budou všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR a se zřízenou bankovní identitou. Výběr náhrady vkladů on-line ale budou moci využít také klienti Komerční banky se službou KB klíč.
Na speciálně zřízených stránkách vyplácející banky – tedy aktuálně Komerční banky, a.s. – budou klienti po ověření prostřednictvím bankovní identity vyzváni k zadání čísla účtu, na který si přejí náhradu zaslat. Náhradu lze tímto způsobem poukázat pouze na účty vedené v České republice, upřesnila Kadlecová.
Více informací o tom, jak funguje Garanční systém finančního trhu najdete na jeho webu
