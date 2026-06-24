Měšec.cz

Asociaci stavebních spořitelen nově povede Martin Vašek

Monika Veselíková
Včera
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Personálie, personální změna, zaměstnanec, vedení, ředitel Autor: Shutterstock.com
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V čele Asociace českých stavebních spořitelen dochází od července ke změně. Novým předsedou se stává Martin Vašek ze skupiny ČSOB.

Asociaci českých stavebních spořitelen (AČSS) nově povede Martin Vašek, předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky a generální ředitel ČSOB Stavební spořitelny. Ve funkci od července vystřídá Libora Vošického ze Stavební spořitelny České spořitelny, který se nově stává prvním místopředsedou asociace.

Vašek se na finančním trhu pohybuje přes dvacet let. Ve skupině ČSOB prošel řízením retailové pobočkové sítě, působil jako finanční ředitel Hypoteční banky a vedl také penzijní fond a oblast investičních produktů. Od listopadu 2022 z nejvyšší manažerské pozice propojuje oblast hypoték a stavebního spoření.

Stavební spořitelny dnes stojí před zcela novými výzvami a transformací trhu. Naším bezprostředním a klíčovým úkolem je úspěšné spuštění nového produktu bezúročných úvěrů na renovace domů, který představuje zásadní krok k dostupnému a energeticky úspornému bydlení. Vedle toho se chci zaměřit na rozvoj financování družstevní výstavby a upevnění role spořitelen jako stabilního partnera státu i samotných klientů při modernizaci bytového fondu v ČR, říká nový předseda AČSS.

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Dosavadní předseda Libor Vošický se bude z pozice prvního místopředsedy dál věnovat strategickým projektům udržitelného a odpovědného bydlení. Pozici místopředsedkyně obhájila Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy, a složení prezidia doplňuje Ondřej Hák, výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny.

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Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

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