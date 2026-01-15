Měšec.cz  »  Asociaci penzijních společností nově vede Radek Moc

Asociaci penzijních společností nově vede Radek Moc

Monika Veselíková
Dnes
Po více než 10 letech mění Asociace penzijních společností ČR svého prezidenta. Aleše Poklopa ve funkci střídá Radek Moc, předseda představenstva dozorčí řady Generali penzijní společnosti.

Radek Moc v APS ČR dosud zastával post viceprezidenta. Vedení penzijní asociace se ujímám shodou okolností v době, kdy se otevírá debata o možných úpravách parametrů penzijka. Doplňkové penzijní spoření je mimořádný produkt s vynikajícím výnosem a nyní bude na nově zvoleném vedení APS ČR, aby jej jako nezbytný doplněk ke starobnímu důchodu od státu hájilo a ukázalo, že významně pomáhá dorovnat finanční propad, který po ukončení ekonomicky aktivního života zpravidla přichází, řekl ke svému zvolení.

Krom něj byli do vedení Asociace zvolení také 2 noví viceprezidenti: Josef Lukášek, člen představenstva Allianz penzijní společnosti, který dosud zastával post člena prezidia a Libor Vošický, předseda představenstva České spořitelny penzijní společnosti.

Novým členem prezidia je pak Jiří Šperl, předseda představenstva KB penzijní společnosti. 

Dosavadní prezident APS ČR Aleš Poklop působil ve funkci od roku 2015 a byl tak nejdéle sloužícím prezidentem od vzniku Asociace v roce 1996. Poklop zároveň nedávno ukončil své působení na postu předsedy představenstva České spořitelny – penzijní společnosti.

