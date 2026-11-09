Artesa zvýšila sazby spoření. Láká na 5,50 % p.a.

Spořitelní družstvo Artesa od 2. 11. 2026 zvýšilo úročení korunových vkladů. Nejvíc přidalo u pětiletých vkladů Standard a Bonus, shodně o půl procentního bodu.
U ročního vkladu Standard vzrostla sazba na 4,60 % p.a. Roční vklad Premium dál nese 4,50 %. U této varianty družstvo připisuje úrok za celou sjednanou dobu předem po aktivaci vkladu. U vkladů Premium na 2 až 5 let sazby stouply shodně o 0,10 p.b.
U pětiletého vkladu Bonus zahrnuje sazba 5,50 % základní úrok 4,50 % a bonus ve výši jednoho procentního bodu. Pokud v den výročí využijete možnost vybrat část vkladu, za daný rok dostanete jen základní úrok.
Termínovaný vklad Artesa Standard
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|0,05 %
|3 měsíce
|0,25 %
|6 měsíců
|3,60 %
|1 rok
|4,50 → 4,60 %
|2 roky
|4,60 → 4,80 %
|3 roky
|4,70 → 5 %
|4 roky
|4,80 → 5,25 %
|5 let
|5 → 5,50 %
Termínovaný vklad Artesa Premium
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 rok
|4,50 %
|2 roky
|4,20 → 4,30 %
|3 roky
|3,90 → 4 %
|4 roky
|2,90 → 3 %
|5 let
|2,40 → 2,50 %
Termínovaný vklad Artesa Bonus
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 roky
|4,70 → 5 %
|4 roky
|4,80 → 5,25 %
|5 let
|5 → 5,50 %
Aktuální data pro listopad 2026
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