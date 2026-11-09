Měšec.cz

Artesa zvýšila sazby spoření. Láká na 5,50 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Artesa, spořitelní družstvo Autor: Artesa, spořitelní družstvo
Pobočka spořitelního družsva Artesa, Politických vězňů 1272/21, Praha 2. (03. 11. 2025)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Spořitelní družstvo Artesa od 2. 11. 2026 zvýšilo úročení korunových vkladů. Nejvíc přidalo u pětiletých vkladů Standard a Bonus, shodně o půl procentního bodu.

U ročního vkladu Standard vzrostla sazba na 4,60 % p.a. Roční vklad Premium dál nese 4,50 %. U této varianty družstvo připisuje úrok za celou sjednanou dobu předem po aktivaci vkladu. U vkladů Premium na 2 až 5 let sazby stouply shodně o 0,10 p.b.

U pětiletého vkladu Bonus zahrnuje sazba 5,50 % základní úrok 4,50 % a bonus ve výši jednoho procentního bodu. Pokud v den výročí využijete možnost vybrat část vkladu, za daný rok dostanete jen základní úrok.

Termínovaný vklad Artesa Standard

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 0,05 %
3 měsíce 0,25 %
6 měsíců 3,60 %
1 rok 4,50 → 4,60 %
2 roky 4,60 → 4,80 %
3 roky 4,70 → 5 %
4 roky 4,80 → 5,25 %
5 let 5 → 5,50 %

Termínovaný vklad Artesa Premium

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 rok 4,50 %
2 roky 4,20 → 4,30 %
3 roky 3,90 → 4 %
4 roky 2,90 → 3 %
5 let 2,40 → 2,50 %

Termínovaný vklad Artesa Bonus

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
3 roky 4,70 → 5 %
4 roky 4,80 → 5,25 %
5 let 5 → 5,50 %

Aktuální data pro listopad 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,41 % p.a. mBank
  • 4,28 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,25 % p.a. Banka CREDITAS
  • 4,20 % p.a. Komerční banka
  • 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank, UniCredit Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, J&T Banka

Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3,50 % p.a.

  • 5,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,50 % p.a. Banka CREDITAS, J&T BANKA, MONETA Bank
  • 4,375 % p.a. Oberbank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,87 % p.a. Fio banka
  • 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Spoříte opravdu chytře? Otestujte si, jak dobře znáte své peníze
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).