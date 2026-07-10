Artesa v rámci letní akce zvýšila sazby termínovaných vkladů. Nabízí max. 5,50 % ročně

Artesa spustila akci Letní bonus, se kterým můžete získat vyšší úrokovou sazbu u nově sjednaných termínovaných vkladů v českých korunách. Výše bonusu závisí na délce uložení peněz.
Ke standardní úrokové sazbě termínovaného vkladu Artesa přidá bonus od 0,10 do 0,50 procentního bodu ročně. Čím delší dobu si zvolíte, tím vyšší je bonus úrokové sazby.
Bonusové sazby:
- při uložení peněz na 1 rok činí bonus 0,10 procentního bodu,
- na 2 roky 0,20 procentního bodu,
- na 3 roky 0,30 procentního bodu,
- na 4 roky 0,40 procentního bodu,
- na 5 let 0,50 procentního bodu.
Například u 5etého termínovaného vkladu Artesa Standard se základní sazbou 5 % ročně můžet díky bonusu získat celkovou úrokovou sazbu 5,50 % ročně.
Akce se vztahuje pouze na nově sjednané termínované vklady v českých korunách. Smlouvu je nutné uzavřít nejpozději do 31. července 2026 a peníze na účet připsat do 31. srpna 2026.
Termímované vklady s letním bonusem
Termínovaný vklad Artesa Standard
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|0,05 %
|2 měsíce
|0,25 %
|6 měsíců
|3,60 %
|1 rok
|4,50 → 4,60 %
|2 roky
|4,60 → 4,80 %
|3 roky
|4,70 → 5 %
|4 roky
|4,80 → 5,20 %
|5 let
|5 → 5,50 %
Termínovaný vklad Artesa Bonus
Úrokový výnos včetně úrokového bonusu je připisován na běžný účet s roční periodou v den výročí vkladu. V průběhu vkladového období můžete v den výročí vkladu v souhrnu vybrat až polovinu prostředků z počáteční výše vkladu. Za rok, ve kterém ale uskutečníte z tohoto produktu výběr, ale ztratíte nárok na bonusovou úrokovou sazbu, která činí 1 % z uvedené úrokové sazby.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 roky
|4,70 → 5 %
|4 roky
|4,80 → 5,20 %
|5 let
|5 → 5,50 %
Termínovaný vklad Artesa Premium
Úrokový výnos je vyplacen předem na váš běžný účet a můžete s ním okamžitě nakládat.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 rok
|4,50 → 4,60 %
|2 roky
|4,20 → 4,40 %
|3 roky
|3,90 → 4,20 %
|4 roky
|2,90 → 3,30 %
|5 let
|2,40 → 2,90 %
Pozor na pravidlo 1:10
Základní členský vklad spořitelního družstva Artesa je 1000 Kč a vrací se.
Na vklady se však uplatní tzv. „Pravidlo 1:10“, přičemž členský vklad není pojištěn.
Příklad: Na spoření ve výši 1 mil. Kč je potřeba vložit dalších 100 000 Kč do základního kapitálu družstva, jako neúročený a nepojištěný členský vklad. Ten je vám vyplacen po ukončení vkladu/členství, a to do 3 měsíců od schválení účetní závěrky družstva za rok, ve kterém byl vklad ukončen.