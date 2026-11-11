Aplikace Můj Albert znovu funguje. Papírové a digitální body ale nespojíte

Aplikace Můj Albert, kterou řetězec v první polovině října 2026 preventivně vypnul kvůli kybernetickému incidentu, od 11. listopadu 2026 znovu funguje.
Nevyužité kredity nasbírané před výpadkem zákazníkům podle řetězce nepropadly a jsou znovu dostupné v jejich účtech. V aplikaci se také objevily slevy z aktuálního letáku, který platí od 11. do 17. listopadu 2026.
Na tento týden Albert oznámil dvojnásobný počet nabídek označených „Nejnižší ceny s aplikací“ a dvojnásobek kreditů. Podle řetězce jde o omluvu za dobu, kdy aplikace nebyla funkční.
Mění se také sbírání bodů v probíhající věrnostní kampani.
Na každé nové kartičce v aplikaci budou až do konce kampaně předvyplněné 4 body místo dosavadních tří. Pokud jste během výpadku sbírali body na papírovou kartičku, s těmi je ale v telefonu je nespojíte. Pro získání odměny potřebujete nasbírat všechny body buď na papírové kartičce, nebo v aplikaci.
Po dobu výpadku Albert podle svého vyjádření zlevnil příslušné zboží pro všechny zákazníky, přestože předtím byla sleva podmíněna použitím aplikace. Zachoval také 15% slevu na nezlevněné výrobky privátní značky Nature’s Promise. Po opětovném spuštění je znovu nutné pro získání slev aplikaci používat.
Pokud vám aplikace ani po obnovení provozu nefunguje správně, Albert doporučuje ji restartovat nebo aktualizovat. S přetrvávajícími potížemi se můžete obrátit na zákaznickou linku řetězce.