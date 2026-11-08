Aplikace Můj Albert téměř měsíc nefungovala. Nyní se vrací a nabídne dvojnásobek slev a kreditů

Obchodní řetězec Albert po měsíci znovu spouští svou aplikaci, kterou vypnul kvůli kybernetickému útoku na mateřskou skupinu Ahold Delhaize. Ve středu 11. listopadu se vrátí i s bonusy, které mají zákazníkům odstávku vynahradit.
„Aplikaci Můj Albert znovu spustíme ve středu ráno s otevřením našich prodejen. Jako poděkování za trpělivost a omluvu za dočasnou nedostupnost čeká na její uživatele dvojnásobný počet slev,“ řekl pro web Vitalia.cz ředitel komunikace řetězce Jiří Mareček.
V týdnu od 11. do 17. listopadu dostanou uživatelé dvakrát víc nabídek „Nejnižší cena s aplikací“ a dvakrát víc kreditů. Kredity z doby před výpadkem, které nestihli využít, platí dál
Ve věrnostní kampani bude každá nová digitální kartička začínat se čtyřmi body místo tří. Pozor ale: body z papírové a digitální kartičky nejde sčítat. Odměnu dostanete, jen když všechny body nasbíráte na jednu z nich. Pokud už máte rozpracovanou papírovou kartičku, vyplatí se ji dokončit.
Kdyby aplikace po spuštění nefungovala, Albert radí ji restartovat nebo aktualizovat.