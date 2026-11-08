Měšec.cz

Aplikace Můj Albert téměř měsíc nefungovala. Nyní se vrací a nabídne dvojnásobek slev a kreditů

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Aplikace Můj Albert Autor: Albert
Aplikace Můj Albert
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Obchodní řetězec Albert po měsíci znovu spouští svou aplikaci, kterou vypnul kvůli kybernetickému útoku na mateřskou skupinu Ahold Delhaize. Ve středu 11. listopadu se vrátí i s bonusy, které mají zákazníkům odstávku vynahradit.

„Aplikaci Můj Albert znovu spustíme ve středu ráno s otevřením našich prodejen. Jako poděkování za trpělivost a omluvu za dočasnou nedostupnost čeká na její uživatele dvojnásobný počet slev,“ řekl pro web Vitalia.cz ředitel komunikace řetězce Jiří Mareček.

V týdnu od 11. do 17. listopadu dostanou uživatelé dvakrát víc nabídek „Nejnižší cena s aplikací“ a dvakrát víc kreditů. Kredity z doby před výpadkem, které nestihli využít, platí dál

Ve věrnostní kampani bude každá nová digitální kartička začínat se čtyřmi body místo tří. Pozor ale: body z papírové a digitální kartičky nejde sčítat. Odměnu dostanete, jen když všechny body nasbíráte na jednu z nich. Pokud už máte rozpracovanou papírovou kartičku, vyplatí se ji dokončit.

Kdyby aplikace po spuštění nefungovala, Albert radí ji restartovat nebo aktualizovat.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Měšec - čtverec logo

Redakce

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Kvíz týdne

Spoříte opravdu chytře? Otestujte si, jak dobře znáte své peníze
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).