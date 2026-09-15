ANO, slevy jsme slíbili. Na zlevněné jízdné pro studenty a seniory ale vláda nemá peníze

Studenti a senioři se od ledna 2027 návratu 75% slevy na jízdném zřejmě nedočkají. Návrh státního rozpočtu na příští rok podle ministra dopravy Ivana Bednárika (SPD) počítá se zachováním současné 50% slevy. Na její zvýšení stát nenašel dostatek peněz.
Zatím rozpočet počítá s padesátiprocentní slevou, uvedl Bednárik v pondělí 14. září 2026 před jednáním vlády. Podle něj není dostatek zdrojů, aby bylo možné zvýšit slevu na 75 % od 1. 1. 2027.
Vláda přitom návrat vyšších slev slíbila ve svém programovém prohlášení, které schválila letos v lednu. V části věnované dopravě se zavázala: „Vrátíme slevy na jízdné pro studenty a seniory ve výši 75 procent.“ Konkrétní datum programové prohlášení nestanovuje.
Vrátíme slevy na jízdné pro studenty a seniory ve výši 75 procent. Programové prohlášení vlády.
„Veřejná doprava je páteří moderní mobility a klíčovou součástí našich měst i regionů. Každý den pomáhá milionům lidí dostat se do práce, do školy i za zážitky. Chceme ji dál zpřístupňovat, a proto se od 1. 1. 2027 vrátí sleva na jízdné pro studenty a seniory na úroveň 75 %,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Termín následně určilo Ministerstvo dopravy. Ještě 17. dubna 2026 uvedlo, že „od 1. 1. 2027 se vrátí sleva na jízdné pro studenty a seniory na úroveň 75 %“. Stejný termín resort zopakoval také při bilancování prvních 100 dní Ivana Bednárika ve funkci.
Už v červnu ale začalo být zřejmé, že zavedení vyšší slevy není jisté. Bednárik tehdy uvedl, že na opatření potřebuje v rozpočtu na rok 2027 přibližně další 2 miliardy Kč. „Dokud nemám rozpočet, nemohu se ohánět tím termínem,“ řekl 15. června 2026. O několik dní později připustil také premiér Andrej Babiš (ANO), že pokud se vyšší slevy nepodaří zavést příští rok, vláda se o to pokusí v roce následujícím.
V současnosti mají studenti do 26 let a lidé starší 65 let ve veřejné dopravě nárok na 50% slevu. V roce 2025 stát dopravcům na kompenzacích za zlevněné jízdné vyplatil 5,035 miliardy Kč.
Ministerstvo financí zveřejnilo návrh státního rozpočtu na rok 2027 na konci srpna. Pro Ministerstvo dopravy navrhuje výdaje 162,4 miliardy Kč oproti 145,9 miliardy Kč v rozpočtu na letošní rok. Návrh ještě není konečný a během dalšího projednávání se může změnit.