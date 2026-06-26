Allianz rozšiřuje právní poradenství. Dostupné bude nonstop

Allianz nově zajišťuje právní poradenství ve spolupráci s Allianz Partners. Služba je součástí vybraných pojištění a funguje 24 hodin denně.
Allianz posiluje právní poradenství pro své klienty. Nově tuto službu zajišťuje ve spolupráci s Allianz Partners, která se zaměřuje na poskytování asistenčních služeb.
Právní poradenství je součástí vybraných pojištění od Allianz, kde pomůže řešit právní otázky spojené s běžným životem, majetkem i provozem vozidel. Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, telefonicky i písemně, pokud je potřeba doložit konkrétní dokumenty.
Naším cílem je zajistit klientům maximální podporu v situacích, které mohou být právně složité a stresující. Díky spolupráci s Allianz Partners nabízíme profesionální právní poradenství, které pokrývá širokou škálu oblastí – od sousedských sporů, přes reklamace, až po právní otázky spojené s provozem vozidel, uvádí senior expertka neživotního pojištění Allianz pojišťovny Veronika Hašplová.
V rámci pojištění majetku se právní poradenství vztahuje například na nároky na náhradu újmy, sousedské spory, spory z vlastnického práva nebo správní řízení. Využít ho mohou jak pojištěné osoby, tak i členové jejich domácnosti.
Pokud máte u Allianz sjednané autopojištění, získáte tak automaticky přístup k právnímu poradenství v oblasti provozu vozidel. Služba může pomoci například při šetření dopravních nehod, trestním nebo přestupkovém řízení, jednání s celními orgány nebo při problémech spojených s koupí či prodejem vozidla.
Právní poradenství k vozidlům je dostupné v Česku i při cestách do zahraničí. Zajistí podporu například při jednání s místními úřady, překladech nebo tlumočení při silniční či hraniční kontrole, při komunikaci se svědky dopravní nehody nebo při jednání se státními orgány.
Stejně jako u dalších pojistných rizik je pak vhodné počítat s tím, že i právní poradenství pojišťovny nabízí do určitého limitu. V tomto případě může jít například o počet poskytnutých rad ročně. Konkrétní rozsah závisí na typu pojištění a jeho variantách.