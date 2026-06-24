Allianz nabízí slevu na cestovní pojištění. Akce platí do konce září

Allianz před letní sezónou nabízí 35% slevu na cestovní pojištění Travel Plus. Sleva platí pro pojištění sjednané do 30. září 2026.
Akce se vztahuje na všechny varianty pojištění kromě samostatného pojištění stornovacích poplatků.
Zvýhodněná nabídka má klientům usnadnit přípravu na letní cesty a zároveň je motivovat k tomu, aby na cestovní pojištění nezapomínali. I krátká zahraniční dovolená se může výrazně prodražit v případě zdravotních komplikací, způsobené škody nebo jiné nečekané situace, říká expertka neživotního pojištění Allianz pojišťovny Veronika Hašplová.
Cestovní pojistku Travel Plus lze sjednat ve třech variantách. Všechny balíčky zahrnují pojištění léčebných výloh včetně repatriace. U variant Extra Plus a Max Plus jsou léčebné výlohy kryté s neomezeným limitem.
Součástí všech balíčků je také pojištění odpovědnosti, asistenční služby a služba Doktor Chat, pomocí které lze konzultovat zdravotní potíže na dálku.
Pokud na dovolenou vyrážíte autem, můžete si k cestovnímu pojištění připojistit také technickou asistenci k vozidlu. Toto připojištění může pomoci, pokud vás v cizině potká porucha nebo nehoda. Podrobnosti najdete v článku: