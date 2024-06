Akcionáři Philip Morris mohou požádat o výplatu dividend v aplikaci České spořitelny

Autor: Jan Novák

Od poloviny června 2024 mohou akcionáři společnost Philip Morris požádat o výplatu svých dividend prostřednictvím aplikace České spořitelny. Pokud je to váš případ a nemáte svého správce akcií, tedy například investiční společnost, makléřskou firmu, penzijní fond nebo banku banku, pak můžete tuto službu využít. Akcie musí být uvedeny na jméno. Touto formou už nyní lze také žádat o výplatu dividend společností ČEZ, Kofola ČeskoSlovensko a Škrobárny Pelhřimov.





O výplatu akcií můžete požádat pomocí služby Spořitelny Online výplata dividend, do které se přihlásíte pomocí ověření totožnosti přes Bank iD. Aplikace, do které se přihlásíte, porovná vaše data s údaji v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) a pokud budou shodná, pak dostanete dividendy na svůj bankovní účet. Ten však nemusí být vedený přímo u České spořitelny, ale u jakékoliv z bank, které umožňují identifikaci prostřednictvím bankovní identity. Jsou to ČSOB, Air Bank, Komerční banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank, Fio banka a Banka CREDITAS.

Postup pro žádost o výplatu dividend

Na hlavní stránce aplikace České spořitelny klikněte na oranžové tlačítko „Požádat o výplatu“. Poté se přihlásíte pomocí bankovní identity u své banky tak, jak jste zvyklí. Následně potvrdíte souhlas s předáním údajů České spořitelně, která výplatu dividend zajišťuje.

Pak už stačí jen vybrat, které dividendy chcete vyplatit a kam. Po odeslání žádosti vám ještě přijde e-mail, který potvrdí přijetí žádosti o výplatu a následně druhý, který potvrdí samotné provedení výplaty na váš bankovní účet. V tomto druhém e-mailu také najdete potvrzení o provedení výplaty a srážky daně.

Dosud využilo online výplatu dividend více než 16 tisíc akcionářů, kterým firmy tímto způsobem vyplatily dividendy v objemu 865 mil. Kč.