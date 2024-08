Akcie zažívají strmý pád. Co se to na burzách děje?

Autor: Depositphotos

Pracovní týden začal na akciových trzích špatně. Asijské trhy končily v hlubokých mínusech. V čele poklesu byly trhy v Japonsku (-12,40 %) a Koreji (-8,77 %). Hong Kong (-1,46 %) a pevninská Čína (-1,21 %) ztratily podstatně méně. Evropské trhy na to navázaly poklesem o asi 2,5 % (krátce před koncem seance). Zámořský index S&P500 zahájil dnes obchodování propadem o 3 %. Domácí hlavní index pražské burzy PX dnes propadl o 4,17 %. Všechny tituly oslabily, bez výjimky, popsal dnešní burzovní výplach Bohumil Trampota, analytik z Komerční banky.





Za pádem akcií zůstávají slabá data z americké ekonomiky. Špatně dopadl minulý týden index ISM, který referuje o sentimentu v průmyslu (obdoba evropského PMI) i data z trhu práce v USA. Trhy se proto obávají, zda tamní ekonomika nemíří do recese.

Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech již čtvrtý měsíc v řadě stoupá, z květnových 3,8 % až na červencových 4,3 %. Trhy takový růst neočekávaly. Ačkoli samo o sobě to není nijak vysoká míra nezaměstnaných, co trhy znepokojuje je trend, nezaměstnanost totiž má tendenci pomalu stoupat těsně před začátkem recese a pak v recesi obyčejně parabolicky velmi rychle vystoupat do extrémních recesních hodnot, vysvětlil také Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities, podle kterého náladě nepomohlo ani spuštění tzv. Sahmova pravidla, které poukazuje na přicházející recesi v případě, že rozdíl tříměsíčního klouzavého průměru míry nezaměstnanosti a minima tohoto ukazatele za posledních dvanáct měsíců překročí hodnotu 0,5 %. V současnosti je tato hodnota na 0,53 %. Tento ukazatel v minulosti měl 100% úspěšnost v předvídání recese. Nutno ale poznamenat, že samotná tvůrkyně indexu, bývalá výzkumnice Fedu Claudia Sahm si myslí, že tentokrát tento indikátor nemusí být přesný kvůli neobvyklým charakteristikám trhu práce v důsledku pandemie a imigrace v USA, upozornil Křeček.

Podle něj nepomohla ani zpráva o změnách v portfoliu Warrena Buffetta, jehož společnost Berkshire Hathaway odprodala zhruba polovinu své největší akciové pozice ve společnosti Apple. Před tímto krokem společnost Apple tvořila asi 50 % celého investičního portfolia Warrena Buffetta, po této nové změně tak dojde k výprodeji jedné čtvrtiny celého jeho portfolia, což pro něj není obvyklé. Buffett Buffett je dlouhodobý investor, který drží své pozice dlouhá léta a takto velké pohyby tedy mohou být jakýmsi signálem pro trh. Buffett se pravděpodobně akcií zbavoval kolem historických maxim a v reakci na tuto zprávu nyní v předpobchodní fázi akcie Apple klesají o 10 %. Ještě předtím také umenšoval svojí druhou největší pozici v portfoliu: Bank of America, informoval hlavní ekonom BH Securities s tím, že Buffett je považován za jednoho z nejlepších investorů a toto rapidní umenšování pozic v portfoliu může být investory vnímáno velmi negativně.

Kromě toho investoři museli dále strávit i výrazně nižší počet nově zaměstnaných Američanů v červenci, již zmíněný horší sentiment ve zpracovatelském průmyslu, dále zpomalující růst mezd a pořád ještě vysoký růst nákladů. To vytváří obrázek stagflace, což je jeden z nejhorších scénářů pro trhy. Sentiment na trhu se tak velmi rychle proměnil z pozitivního na velmi negativní. Trend ekonomického vývoje je totiž znepokojivý a investoři vždy hledí do budoucnosti a činí svá rozhodnutí na základě ekonomických prognóz, vysvětlil hlavní ekonom, který poukázal na následný propad Indexu menších společností Russell 2000, který za týden ztratil 7 % a Nasdaq Composite se snížil o necelá 4 %. Německý index DAX zlevnil o 6 % a propadal i Bitcoin, který z hodnoty odepsal přes 20 %.