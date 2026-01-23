Měšec.cz  »  Akcie CSG budou nově i v RM-SYSTÉMu, Strnad se stal nejbohatším Čechem

Akcie CSG budou nově i v RM-SYSTÉMu, Strnad se stal nejbohatším Čechem

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Czechoslovak Group, CSG Autor: CSG

Akcie skupiny Czechoslovak Group (CSG) (ISIN: NL0015073TS8) se po pátečním vstupu na burzu v Amsterdamu dostanou k českým investorům i přes český RM-SYSTÉM. Burza potvrdila, že na jejím mnohostranném obchodním systému (MOS) začne obchodování v úterý 27. 1. 2026. Akcie budou současně zařazeny i do segmentu EasyClick (standardně v lotech po 50 kusech).

CSG v pátek 23. 1. 2026 vstoupila na burzu v Amsterdamu (Euronext Amsterdam) s emisní cenou 25 EUR za akci.  Společnost při vstupu na burzu nabídla nové akcie v objemu 750 mil. EUR, současné akcie za 2,55 mld. EUR, které prodával současný akcionář, a opci navýšení až o dalších 496 mld. EUR. Čisté výnosy z prodeje nových akcií hodlá společnost využít pro svůj rozvoj.

V průběhu prvního obchodního dne vzrostla cena akcie o 30,1 % oproti IPO ceně, což potvrzuje silný zájem investorů o tuto emisi. Objem obchodů s akciemi CSG v prvním dni přesáhl 1,0 mld. Kč (1 007 213 085 Kč), čímž se titul stal jednoznačně nejlikvidnější emisí dne. Celkový objem akciových obchodů na pražské burze dosáhl 1,8 mld. Kč (1 826 816 648 Kč), přičemž emise CSG na něm měla zásadní podíl, komentuje vývoj Jiří Kovařík, ředitel komunikace a sales Burzy cenných papírů Praha.

Od pondělí 26.1. 2026 budou likviditu emise CSG podporovat v roli tvůrců trhu společnosti J&T BANKA, a.s., Patria Finance, a.s. a Wood & Company Financial Services, a.s.

V Česku už se akcie CSG obchodují také na Pražské burze na neregulovaném trhu Free Market.

Burzovní premiéra pak podle Seznam zpráv a Hospodářských novin přinesla majiteli CSG Michalu Strnadovi titul nejbohatšího Čecha.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Trump chce „nejlepší ledoborce na světě“. Navzdory zákonům je nakoupí z Finska

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Daň z přidané hodnoty

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).