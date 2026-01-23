Akcie CSG budou nově i v RM-SYSTÉMu, Strnad se stal nejbohatším Čechem

Akcie skupiny Czechoslovak Group (CSG) (ISIN: NL0015073TS8) se po pátečním vstupu na burzu v Amsterdamu dostanou k českým investorům i přes český RM-SYSTÉM. Burza potvrdila, že na jejím mnohostranném obchodním systému (MOS) začne obchodování v úterý 27. 1. 2026. Akcie budou současně zařazeny i do segmentu EasyClick (standardně v lotech po 50 kusech).
CSG v pátek 23. 1. 2026 vstoupila na burzu v Amsterdamu (Euronext Amsterdam) s emisní cenou 25 EUR za akci. Společnost při vstupu na burzu nabídla nové akcie v objemu 750 mil. EUR, současné akcie za 2,55 mld. EUR, které prodával současný akcionář, a opci navýšení až o dalších 496 mld. EUR. Čisté výnosy z prodeje nových akcií hodlá společnost využít pro svůj rozvoj.
V průběhu prvního obchodního dne vzrostla cena akcie o 30,1 % oproti IPO ceně, což potvrzuje silný zájem investorů o tuto emisi. Objem obchodů s akciemi CSG v prvním dni přesáhl 1,0 mld. Kč (1 007 213 085 Kč), čímž se titul stal jednoznačně nejlikvidnější emisí dne. Celkový objem akciových obchodů na pražské burze dosáhl 1,8 mld. Kč (1 826 816 648 Kč), přičemž emise CSG na něm měla zásadní podíl, komentuje vývoj Jiří Kovařík, ředitel komunikace a sales Burzy cenných papírů Praha.
Od pondělí 26.1. 2026 budou likviditu emise CSG podporovat v roli tvůrců trhu společnosti J&T BANKA, a.s., Patria Finance, a.s. a Wood & Company Financial Services, a.s.
V Česku už se akcie CSG obchodují také na Pražské burze na neregulovaném trhu Free Market.
Burzovní premiéra pak podle Seznam zpráv a Hospodářských novin přinesla majiteli CSG Michalu Strnadovi titul nejbohatšího Čecha.