AKCENTA CZ má nového předsedu představenstva, stal se jím Jacek Jurczynski

Autor: Akcenta

V čele platební instituce AKCENTA CZ, která zajišťuje zahraniční platební styk a devizové operace pro importéry a exportéry, po téměř 14 letech stanul nový předseda představenstva. Stal se jím Jacek Jurczynski, který vystřídal dosavadního předsedu Milana Cermana. Ten na svoji funkci rezignoval.





Jacek Jurczynski byl až do roku 2021 předsedou dozorčí rady Akcenty, odkud přišel z vídeňské Raiffeisenbank, kde zastával post ředitele pro kapitálové trhy. V minulosti také prošel vedoucími posty v mBank, BGK, Goldman Sachs a BPH.





Milan posunul AKCENTU o obrovský kus dopředu, když z malé, české firmy udělal jednoho z největších hráčů na poli devizových obchodníků a později platebních institucí ve střední Evropě. Za to mu patří velké uznání a poděkování. Mým úkolem je Akcentu dále rozvíjet, a to především v oblasti digitalizace, kde máme deficit, který potřebujeme co nejrychleji dohnat, říká Jacek Jurczynski. Mezi jeho nové zodpovědnosti bude patřit také právě interní IT vývoj a obchod.

Jurczynski vystudoval finance a bankovnictví na Vysoké škole ekonomické ve Varšavě. Ve svém volném čase je vášnivým cyklistou a také má rád hokej.