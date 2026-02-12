Měšec.cz  »  Akce ČSOB: Za 5 plateb kartou můžete získat lístky do multikina CineStar

Akce ČSOB: Za 5 plateb kartou můžete získat lístky do multikina CineStar

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Kino popkorn Autor: Depositphotos

Československá obchodní banka (ČSOB) od 1. 2. 2026 spustila akci, ve které vám nabízí možnost získat slevové kódy na vstupenky do multikin CINESTAR. Akce je zaměřena na podporu využívání platebních karet.

O co soutěžíte

  • 2 slevové kódy na vstupenky do multikin CINESTAR.

Doba trvání akce

  • Od 1. února do 31. května 2026.

Samotná akce má 4 slosovací období:

Období Datum losování Počet výherců Výhra
01.02. – 28.02.2026 5. 3. 2026 2000 2 slevové kódy
01.03. – 31.03.2026 6. 4. 2026 2000 2 slevové kódy
01.04. – 30.04.2026 6. 5. 2026 2000  2 slevové kódy
01.05. – 31.05.2026 8. 6. 2026 2000  2 slevové kódy

Podmínky zapojení do akce:

  1. Od 13 let věku.
  2. Máte běžný platební účet u ČSOB v CZK nebo cizí měně. (Soutěž neplatí pro disponenty s kartou.)
  3. Máte debetní nebo kreditní kartu od ČSOB.

Co musíte udělat:

  • Na webu se přihlásíte do soutěže o lístky do kina.
  • V daném kalendářním měsíci min. 5× zaplatíte debetní nebo kreditní kartou. Pozor, aby jste jste byli v soutěži v daném měsíci, musí být v daném měsíci transakce zaúčtovány. Jinak se převedou do dalšího soutěžního měsíce.

Na co vám slevové kódy platí

Platí na sedačky STANDARD a PREMIUM. S doplatkem je lze využít i sedačky VIP. Výhru ale nelze kombinovat s jinými slevami, jako jsou CineStar Club nebo slevy pro děti, studenty, seniory či ZTP. (Podrobné podmínky.)

Během soutěže můžete vyhrát jen jednou.

