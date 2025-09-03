Měšec.cz  »  Air Bank zvýší úrokovou sazbu na spořicím účtu. Ale sníží pásmo, ve kterém ji dostanete

Air Bank zvýší úrokovou sazbu na spořicím účtu. Ale sníží pásmo, ve kterém ji dostanete

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Air Bank Autor: Air Bank

Air Bank od středy 10. 9. 2025 zvýší úrokovou sazbu na spořicím účtu ze stávajících 2,50 % p.a. na 2,70 % p.a. Zároveň však dojde ke snížení úrokových pásem. Nově bude banka vklady úročit výhradně v uvedeném pásmu a nad to bude vklad bez úroků.

Max. 300 000 Kč: Spořicí účet (+ platíte kartou)

Úročené pásmo klesne z 500 000 Kč na 300 000 Kč, poté se vklad neúročí.

Základní podmínkou je 5× měsíčně zaplatit platební kartou Air Bank vydanou k běžnému účtu. V opačném případě je úroková sazba 0 % p.a.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000
0 – 300 000		 500 001 – 1 000 000
300 000 – 1 000 000		 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 2,50 → 2,70 % 0,10 → 0 % 0 %

Max. 500 000 Kč: Spořicí účet (platíte kartou + příjem)

Úročené pásmo klesne z 1 mil. Kč na 500 000 Kč, poté se vklad neúročí.

Pro lepší pásmo jsou podmínky dvě. 5× měsíčně zaplatit debetní kartou a k tomu min. 25 000 Kč měsíčně příjem na účet. V opačném případě je úroková sazba 0 % p.a.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 000 000
0 – 500 000		 1 000 001 – neomezeno
500 000 – neomezeno
Bez omezení 2,50 → 2,70 % 2,50 → 0 %

Úrokové sazby termínovaného vkladu Air Bank jsou beze změn.

Aktuální data pro září 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,33 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3,01 % p.a. mBank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 3,50 % p.a. J&T BANKA
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, Inbank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, MONETA Bank, UniCredit Bank

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Témata:

Nejžádanější na měšec.cz

