Air Bank zvýší úrokovou sazbu na spořicím účtu. Ale sníží pásmo, ve kterém ji dostanete

Air Bank od středy 10. 9. 2025 zvýší úrokovou sazbu na spořicím účtu ze stávajících 2,50 % p.a. na 2,70 % p.a. Zároveň však dojde ke snížení úrokových pásem. Nově bude banka vklady úročit výhradně v uvedeném pásmu a nad to bude vklad bez úroků.
Max. 300 000 Kč: Spořicí účet (+ platíte kartou)
Úročené pásmo klesne z 500 000 Kč na 300 000 Kč, poté se vklad neúročí.
Základní podmínkou je 5× měsíčně zaplatit platební kartou Air Bank vydanou k běžnému účtu. V opačném případě je úroková sazba 0 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|
0 – 300 000
|
300 000 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,50 → 2,70 %
|0,10 → 0 %
|0 %
Max. 500 000 Kč: Spořicí účet (platíte kartou + příjem)
Úročené pásmo klesne z 1 mil. Kč na 500 000 Kč, poté se vklad neúročí.
Pro lepší pásmo jsou podmínky dvě. 5× měsíčně zaplatit debetní kartou a k tomu min. 25 000 Kč měsíčně příjem na účet. V opačném případě je úroková sazba 0 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|
0 – 500 000
|
500 000 – neomezeno
|Bez omezení
|2,50 → 2,70 %
|2,50 → 0 %
Úrokové sazby termínovaného vkladu Air Bank jsou beze změn.
Aktuální data pro září 2025
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,33 % p.a. TRINITY BANK
- 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3,01 % p.a. mBank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 3,50 % p.a. J&T BANKA
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, Inbank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, MONETA Bank, UniCredit Bank
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.