Měšec.cz

Air Bank mírně zvedla úroky. Na spořicím účtu dává 3,50 %, u ročního vkladu 3,80 %

Dalibor Z. Chvátal
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Air Bank Autor: Dalibor Z. Chvátal
Air Bank. Pobočka banky na ulici Vodičkova 695/24 v Praze. (1. 4. 2026)
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Air Bank od pondělí 9. 11. 2026 zvýšila úrokovou sazbu na spořicím účtu. V minulém týdnu už zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů.

Spořicí účet bez pravidelného spoření je beze změn a nabídne vám jen 2 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Vyšší úroková sazba platí pro Spořicí účet s pravidelným spořením, kde je nově 3,50 % p.a. do 300 000 Kč, poté 2 % p.a. Úrokové sazby u Spořicího účtu bez pravidelného spoření jsou beze změn (2 % p.a.)

Spořicí účet s pravidelným spořením

Bonusovou sazbu vám banka přizná na měsíc následující po splnění jedné z podmínek.

  • Přes pravidelné spoření v My Air si každý měsíc převedete vámi zvolenou částku. Počítá se i trvalý příkaz z vašeho účtu u Air Bank.
  • Přes drobné spoření si zaokrouhlujete platby kartou a rozdíl posíláte na spořicí účet.
  • Vlastními převody si na spořicí účet pošlete v součtu alespoň 1000 Kč za měsíc.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 300 000 300 001 – neomezeno
Bez omezení 3,20 → 3,50 % 2 %

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3,70 → 3,60 %
3 měsíce 3,40 → 3,60 %
6 měsíců 3 → 3,60 %
1 rok 3 → 3,80 %

Aktuální data pro listopad 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,41 % p.a. mBank
  • 4,28 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,25 % p.a. Banka CREDITAS
  • 4,20 % p.a. Komerční banka
  • 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank, UniCredit Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, J&T Banka

Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3,50 % p.a.

  • 5,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,50 % p.a. Banka CREDITAS, J&T BANKA, MONETA Bank
  • 4,375 % p.a. Oberbank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,87 % p.a. Fio banka
  • 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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