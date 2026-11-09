Air Bank mírně zvedla úroky. Na spořicím účtu dává 3,50 %, u ročního vkladu 3,80 %

Air Bank od pondělí 9. 11. 2026 zvýšila úrokovou sazbu na spořicím účtu. V minulém týdnu už zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů.
Spořicí účet bez pravidelného spoření je beze změn a nabídne vám jen 2 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Vyšší úroková sazba platí pro Spořicí účet s pravidelným spořením, kde je nově 3,50 % p.a. do 300 000 Kč, poté 2 % p.a. Úrokové sazby u Spořicího účtu bez pravidelného spoření jsou beze změn (2 % p.a.)
Spořicí účet s pravidelným spořením
Bonusovou sazbu vám banka přizná na měsíc následující po splnění jedné z podmínek.
- Přes pravidelné spoření v My Air si každý měsíc převedete vámi zvolenou částku. Počítá se i trvalý příkaz z vašeho účtu u Air Bank.
- Přes drobné spoření si zaokrouhlujete platby kartou a rozdíl posíláte na spořicí účet.
- Vlastními převody si na spořicí účet pošlete v součtu alespoň 1000 Kč za měsíc.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 300 000
|300 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,20 → 3,50 %
|2 %
Termínované vklady
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3,70 → 3,60 %
|3 měsíce
|3,40 → 3,60 %
|6 měsíců
|3 → 3,60 %
|1 rok
|3 → 3,80 %
Aktuální data pro listopad 2026
Srovnávač spořicích účtů
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- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS
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- 3,50 % p.a. Fio banka, J&T Banka
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- 5,20 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 4 (max)
- 4,70 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (max)
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- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet+ (invest), ČSOB Duo Profit
- 4,20 % p.a. Raiffeisenbank
- 4,06 % p.a. Partners Banka Spořicí účet s doporučením
- 3,80 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (základ), Spořicí účet Úroveň 4 (základ), ČSOB Spoření s bonusem Premium TOP, Spoření s bonusem TOP
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Srovnávač termínovaných vkladů
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- 4,375 % p.a. Oberbank
- 4,33 % p.a. Partners Banka
- 4,20 % p.a. Inbank
- 4,01 % p.a. Penta Bank
- 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,87 % p.a. Fio banka
- 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
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