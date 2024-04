Air Bank změní úročení spořicích účtů. Zhodnotí i vyšší částky, přibude ale podmínka

Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E

Air Bank od 3. května změní způsob úročení korunového spořicího účtu. V současnosti banka úročí bonusovou sazbou vklady do 500 tis. Kč. Podmínkou je, abyste zaplatili v předchozím měsíci pětkrát kartou (u obchodníka nebo na internetu).





I nadále zůstává v platnosti, že neprovedete-li pět plateb kartou, spořicí účet se neúročí.

Výši bonusové úrokové sazby banka od 12. dubna snížila, takže nyní (do 2. května včetně) úročí zůstatky na spořicím účtu (při splnění podmínky pěti plateb kartou) do 250 tis. Kč sazbou 4 % p.a. a zůstatky nad 250 tis. Kč do 500 tis. Kč pak sazbou 5 % p. a.





Od třetího května se bude bonusová sazba vztahovat i na úložky do 500 tisíc Kč. Kdo by chtěl bonusovou sazbu na vklady od půl do jednoho milionu Kč, bude to možné, ale jen za podmínky, že mu – kromě pěti plateb kartou – také bude chodit na účet aspoň 25 tis. Kč měsíčně (transakce mezi účty v rámci banky se nepočítají).

Bonusovou sazbu banka v lednu navázala na 2týdenní reposazbu České národní banky s tím, že pro účely spořicího účtu ji vždy sníží o dva procentní body.

Spořicí účty v korunách od

3. 5. 2024 Aktuální roční bonusová sazba Způsob úročení Zůstatek do 250 tis. Kč 3,75 % 2týdenní repo sazba ČNB snížená o 2% body při provedení 5 plateb kartou Zůstatek od 250 tis. Kč do 500 tis. Kč 3,75 % 2týdenní repo sazba ČNB snížená o 2% body při provedení 5 plateb kartou Zůstatek od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč 3,75 % 2týdenní repo sazba ČNB snížená o 2 % body při provedení 5 plateb kartou a současně příchozích platbách na běžné a spořicí účty ve výši alespoň 25 000 Kč měsíčně Zůstatek od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč 0,1 % Vyhlašovaná sazba při provedení 5 plateb naší kartou

Podmínky platné pro nové úročení spořicích účtů od 3. května najdete na webu banky.