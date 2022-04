Air Bank zdraží hypotéky i spotřebitelské úvěry

Air Bank v úterý 3. května zvýší úroky u hypoték o 0,3 procentního bodu. U nových hypoték bude roční úroková sazba nově začínat na 4,94 %, u hypoték převedených z jiné banky se klient může dostat na sazbu od 4,74 %.

Banka poskytuje stejnou úrokovou sazbu bez ohledu na délku fixace (5, 7 nebo 10 let).





Při sjednání pojištění schopnosti hypotéku splácet banka sazbu zlevní o 0,15 procentního bodu.

Od 1. dubna 2022 banka zrušila přirážku 0,5 procentního bodu u hypotéky s LTV nad 80 % pro klienty do 36 let. Tito klienti si tak mohou vzít hypotéku s LTV do 90 % hodnoty nemovitosti se stejnou úrokovou sazbou jako hypotéku s LTV do 80 %.

Banka 3. května 2022 zároveň o půl procentního bodu zvýší minimální úrokové sazby u půjček, bonusová úroková sazba bude nově začínat na 4,4 % ročně místo původních 3,9 %. Základní sazba je vyšší o jeden procentní bod. Klienti bonusovou sazbu získají za řádné splácení. Při splacení první půjčky do 30 dnů od jejího načerpání navíc banka klientovi vrátí úroky.

V úterý 17. května 2022 se pak o procentní bod zvýší minimální úroková sazba u půjček P2P platformy Zonky. Nová nejnižší sazba tak bude začínat na 3,99 % ročně (původně 2,99 %).