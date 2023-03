Air Bank zavedla kratší doby fixace hypotéky. Nově si půjde sjednat sazbu na 2 nebo 3 roky

Autor: profit

Air Bank zavedla od 22. března 2023 dvě nové délky fixací u hypoték. Jedná se o krátkodobé fixace na 2 nebo na 3 roky. Doposud její fixační doby byly 5, 7 a 10 let, délka fixace přitom neměla vliv na úrokovou sazbu, která byla jednotná.





Od klientů víme, že by vzhledem k současnému období nejistoty ohledně vývoje úrokových sazeb rádi využili kratší fixace. Největší zájem mají aktuálně o fixace na dva a tři roky, které jsme nově zařadili do naší nabídky. Poptávka po kratších fixacích do jednoho roku není mezi klienty výrazná, nemají totiž optimistická očekávání o poklesu úrokových sazeb v řádu měsíců. Výraznější změnu, která by měla příznivý dopad na výši sazeb, a tedy i na jejich měsíční splátku, naopak očekávají v horizontu dvou až tří let. A současný výhled trhu jim dává za pravdu, říká vedoucí hypotečních služeb Air Bank Marek Richter.





Úrokové sazby dvou a tříleté fixace budou vyšší, než u stávajících 5,7 a 10 let. Sazby uvedené v tabulce platí v případě, že si k hypotéce sjednáte také pojištění splácet. Bez pojištění si ke každé sazbě připočítejte o 0,1 procentního bodu více. Banka u sazeb nerozlišuje mezi 80% a 90% LTV.

Úrokové sazby u fixací Air Bank od 22. 3. 2023 Délka fixace 2 roky 3 roky 5 let 7 let 10 let Od 5 000 000 Kč 5,89 % 5,69 % 5,49 % 5,49 % 5,49 % 1 500 000 - 4 999 999 Kč 6,09 % 5,89 % 5,69 % 5,69 % 5,69 % Do 1 499 990 Kč 6,29 % 6,09 % 5,89 % 5,89 % 5,89 %

Banku k tomuto kroku vedlo všeobecné očekávání podpořené ekonomickými prognózami, že v horizontu 2 až 3 let úrokové sazby výrazně poklesnou oproti dnešní výši. Zájemce o hypotéky by mohlo odrazovat, že banka nabízí fixaci nejméně na 5 let, přičemž už dříve dala najevo, že v případě v případě poklesu úrokových sazeb klientům z domluvené doby fixace nesleví.

Fixace znamená, že obě strany shodly na tom, že chtějí po dobu domluveného období poskytovat nebo využívat službu za daných podmínek, i když by se sazby na trhu měnily a to nahoru, nebo dolů. Proto úrokovou sazbu během fixace neměníme. A to ani na žádost klienta, ani z naší strany, když by sazby na trhu začaly růst, sdělila v polovině roku 2022 serveru Měšec.cz mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

U Air Bank je také možné od začátku února 2023 sjednat hlídač sazby, který je službou pro zájemce o refinancování hypotéky z jiné banky. Po podpisu úvěrové smlouvy s Air Bank vám banka zastropuje úrokovou sazbu, která je platná ke dni sjednání a to až do doby, než hypotéku načerpáte. Maximální délka doby, po kterou vám bude banka úrokovou sazbu garantovat, je 12 měsíců. Služba bude aktivní do 31. července 2023.