Air Bank žadatelům o hypotéku do 36 let zlevnila úrokovou sazbu

Air Bank v souvislosti s nově nastavenými limity pro úvěrové ukazatele, které platí od letošního dubna, snížila sazbu pro mladé žadatele.