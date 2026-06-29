Měšec.cz

Air Bank výrazně zvýšila úrokové sazby spoření. Měsíční vklad nabídne více, než spořicí účet

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Air Bank Autor: Dalibor Z. Chvátal
Air Bank. Pobočka banky na ulici Vodičkova 695/24 v Praze. (1. 4. 2026)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Air Bank koncem červnového týdne výrazně zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech. Jde tak už o 4. banku, která zvyšuje úrokové sazby spoření poté, co Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75 % p.a. Lze očekávat, že konkurence se bude přidávat a úrokové sazby spoření se budou ještě zvyšovat.

Je potřeba dodat, že jde o hrubou úrokovou sazbu. Vždy musíte počítat s 15% srážkovou daní, která tak efektivní sazbu posílá výrazně níž. Jde však o bezpečné spoření s pojištěním.

 Spořicí účet Air Bank (platíte kartou + příjem)

Podmínky úrokové sazby:

  • 5× měsíčně zaplatit debetní kartou.
  • Min. 25 000 Kč měsíčně příjem na účet.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 2,60 % 0 %

Spořicí účet Air Bank (+ platíte kartou)

Podmínka úrokové sazby:

  • 5× měsíčně zaplatit platební kartou.

V opačném případě je úroková sazba 0 % p.a.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 300 000 300 001 – neomezeno
Bez omezení 2,60 % 0 %

Termínovaný vklad Air Bank

Předčasné ukončení vkladu je bez poplatku, ale i bez úroků.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,70 → 3,70 %
3 měsíce 3,20 → 3,70 %
6 měsíců 3 %
1 rok 3 %
Další zvýšení úrokových sazeb spoření. J & T Banka je už zvýšila, mBank je zvýší od července Přečtěte si také:

Další zvýšení úrokových sazeb spoření. J & T Banka je už zvýšila, mBank je zvýší od července

Sami tak vidíte, že je-li vaší hlavní bankou Air Bank, nemá smysl držet peníze na jejím spořicím účtu. Pokud je aspoň měsíc nepotřebujete, je výhodnější její měsíční nebo 3měsíční termínovaný vklad.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).