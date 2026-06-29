Air Bank výrazně zvýšila úrokové sazby spoření. Měsíční vklad nabídne více, než spořicí účet

Air Bank koncem červnového týdne výrazně zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech. Jde tak už o 4. banku, která zvyšuje úrokové sazby spoření poté, co Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75 % p.a. Lze očekávat, že konkurence se bude přidávat a úrokové sazby spoření se budou ještě zvyšovat.
Je potřeba dodat, že jde o hrubou úrokovou sazbu. Vždy musíte počítat s 15% srážkovou daní, která tak efektivní sazbu posílá výrazně níž. Jde však o bezpečné spoření s pojištěním.
Spořicí účet Air Bank (platíte kartou + příjem)
Podmínky úrokové sazby:
- 5× měsíčně zaplatit debetní kartou.
- Min. 25 000 Kč měsíčně příjem na účet.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,60 %
|0 %
Spořicí účet Air Bank (+ platíte kartou)
Podmínka úrokové sazby:
- 5× měsíčně zaplatit platební kartou.
V opačném případě je úroková sazba 0 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 300 000
|300 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,60 %
|0 %
Předčasné ukončení vkladu je bez poplatku, ale i bez úroků.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 → 3,70 %
|3 měsíce
|3,20 → 3,70 %
|6 měsíců
|3 %
|1 rok
|3 %
Sami tak vidíte, že je-li vaší hlavní bankou Air Bank, nemá smysl držet peníze na jejím spořicím účtu. Pokud je aspoň měsíc nepotřebujete, je výhodnější její měsíční nebo 3měsíční termínovaný vklad.