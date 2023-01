Air Bank vám nově bezúročně půjčí na nečekané výdaje. Maximem je 30 tisíc korun

Autor: Air Bank

Air Bank startuje od 11. ledna 2023 s novinkou, která je určena pro nenadálé velké výdaje. V případě, že se dostanete do situace, kdy musíte zaplatit nečekané účty, které vám udělají díru do měsíčního rozpočtu, banka vám stejnou částku po jejím zaplacení zase půjčí zpět, a to bezúročně na dobu 3 měsíců. Služba se jmenuje Rozložení platby a pokud jste klienty banky, najdete ji pouze v mobilní aplikaci My Air. Půjčit si takto můžete až 30 000 Kč.





Můžete ji využít v takových případech, jako je například úhrada faktury za energie, nákup nové lednice, oprava auta a podobné výdaje, které mají těžko odkladatelný charakter.





Rozložení platby funguje tak, že nejdřív musíte danou fakturu ze svého účtu u Air Bank uhradit, a to jak převodem z účtu, tak i platební kartou. Že právě tuto platbu můžete uplatnit pro službu rozložené platby poznáte podle nenápadného symbolu zeleného kalendáře v bílém kroužku, který je v levé části provedené platby.

Jak funguje rozložená platba v aplikaci My Air. Dostupná od 11. 1. 2023 Autor: Air Bank a.s.

Po uhrazení platby si ji v aplikaci vyberete a potvrdíte výběr. Jakmile platba projde schválením, banka vám zaplacené peníze pošle zpátky na účet. Poté si sama v průběhu následujících 3 měsíců odečte půjčené peníze ve splátkách z vašeho účtu.

Jednorázový poplatek za rozloženou platbu je 50 Kč.

Úroková sazba je 0 % p.a.

Půjčit si na touto formou můžete od 3000 Kč do 30 000 Kč.

Poplatek za mimořádnou splátku je 0 Kč.

Poplatek za předčasné splacení je také 0 Kč.

Požádat o rozloženou platbu lze až 2 měsíce zpětně od data, kdy jste nečekaný výdaj uhradili.

Službu můžete využít v případě, že jste starší 18 let a přišlo vám na běžný účet u Air Bank alespoň 10 000 Kč měsíčně v průběhu posledních 3 měsíců. Banka také posoudí vaši schopnost splácet.

V okamžiku, kdy si banka vzala zpět z vašeho běžného účtu poslední splátku, můžete o rozloženou platbu požádat znovu. Půjčku lze také kdykoli předčasně splatit.

V případě, že na vašem účtu nebude dostatečná částka, aby si ji banka mohla vzít zpět, nejprve se vás budou pracovníci Air Bank snažit kontaktovat. Pokud se bance nepodaří vzít si půjčené peníze ve splátkách během tří měsíců zpět, rozložená platba se „překlopí“ do běžné půjčky až na 96 měsíců s úrokovou sazbou 9,9 % p.a.