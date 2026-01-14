Měšec.cz  »  Air Bank testuje dobíjení účtu z jiné platební karty. Možná to umí právě u vás

Air Bank testuje dobíjení účtu z jiné platební karty. Možná to umí právě u vás

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Ukázka testované možnosti dobíjení účtu v Air Bank pomocí jiných platebních karet nebo přes Apple Pay a Google Pay. (14. 01. 2026)
Transakce dobití účtu v Air Bank platební kartou mBank v prostředí mBank. (14. 01. 2026)
Transakce dobití účtu v Air Bank platební kartou Komerční banky v prostředí Komerční banky. (14. 01. 2026)
Transakce dobití účtu v Air Bank platební kartou mBank v prostředí mBank. (14. 01. 2026)
Air Bank začala testovat možnost dobíjení soukromého platebního účtu prostřednictvím platebních karet, nebo Apple Pay a Google Pay. Novinka funguje od začátku roku 2026.

Jak Měšec.cz zjistil a ověřil, služba je už aktivní, ale jen pro vybrané klienty. Zda patříte mezi ně snadno zjistíte sami. V mobilní aplikaci Air Bank najděte záložku „Přidat peníze“, často je schovaná pod menu se třemi svislými tečkami. 

Pokud tam uvidíte i možnost „Kartou“  a dále „Apple Pay“ nebo „Google Pay“ (podle operačního systému mobilu), máte službu aktivní. Pokud tuto možnost nevidíte, není pro vás spuštěna.

Průběžně testujeme zájem klientů o různé služby, dobíjení prostřednictvím Google/Apple je jednou z nich. Po vyhodnocení skutečného zájmu a přínosu pro klienty se chceme rozhodnout, jak s touto službou naložit dál, napsala na dotaz Měšce Alžběta Honsová, tisková mluvčí Air Bank.

Parametry služby:

  • Min. částka pro dobití kartou: 300 Kč.
  • Max. částka pro dobití kartou: 100 000 Kč měsíčně.
  • Forma transakce: Online platba kartou.
  • Typ transakce: Platby finančním institucím.
  • Měna transakce: Vždy CZK.

Podrobně to ukazuje fotogalerie výše.

Snadno na účet (nejen) ze zahraniční banky/karty

Pomocí této služby tak lze na pár kliknutí dobít váš platební účet v Air Bank jakoukoli platební kartou, třeba ze zahraniční banky. Odpadá nutnost zadávání příkazu k úhradě, převod z karty (platba) je okamžitý a peníze můžete obratem používat.

Stejným způsobem lze čerpat i úvěrový rámec kreditních karet, a to nejen soukromých, ale i firemních. Jinou otázkou je, zda a jak se tato platba projeví v bezúročném období. To může být u každého vydavatele kreditek odlišné.

Samotná transakce je zatím bez poplatku na obou stranách, jak u příjemce v Air Bank, tak u držitele platební karty.

V Česku jde o novinku na trhu, tuto možnost dobíjení účtu nenabízí zatím žádná banka. Mimo Česko však jde o standardní služby technologických fintech bank a společností (Revolut, Wise, Zen.com apod.), přičemž pro nabíjení účtů kartou jsou vždy nastaveny buď transakční limity, nebo poplatky. Obojí má vést ke snížení rizika zneužití platební karty jinou osobou nebo obecně služby jako takové.

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

