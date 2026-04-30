Air Bank svým klientům v aplikaci ukáže, kde mají uloženou kartu a pomůže spravovat předplatná

Air Bank rozšířila svou mobilní aplikaci o novou funkci. Ukáže klientům výčet online obchodníků, u kterých mají uloženou kartu. Nová vychytávka umožňuje také filtrovat podle karet, u každého obchodníka zobrazit historii plateb a uloženou kartu smazat, čímž už nedojde ke strhávání dalších plateb.
Různé předplatné dnes využívá více než polovina našich klientů a jejich počet stále roste. Postupně se jich nasčítá víc, než si uvědomují, a snadno pak přehlédnou, za co vlastně pravidelně platí. Evidujeme i klienty, kteří mají kartu uloženou u více než 100 různých obchodníků. Naší novou funkcí jim dáváme jednoduchý způsob, jak se lépe zorientovat a mít své peníze pod kontrolou, uvedl Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank.
Podle průzkumu agentury IPSOS pro Air Bank platí 83 % dotázaných alespoň jedno pravidelné předplatné. Skoro polovina z nich (45 %) předplatná ale pravidelně nekontroluje, aby se ujistili, zda platí jen za to, co skutečně využívají. Zhruba 7 % respondentů dokonce předplatná nezkontrolovalo nikdy nebo skoro nikdy.
Přitom 41 % účastníků průzkumu zažilo, že došlo ke stržení platby za předplatné nebo službu, kterou nechtěli. Nejčastěji se to stává mladým do 26 let (58 %). V případě dospělých k tomu někdy přispějí děti. 15 % rodičů s dětmi ve věku do 18 let potvrdilo, že jejich dítě aktivovalo nebo prodloužilo předplatné bez jejich vědomí. A to navzdory tomu, že 68 % rodičů věří, že má předplatná svých dětí plně pod kontrolou.
Podle Suchého mají klienti uložené karty na jednom místě v mobilním bankovnictví tak, že funkce zobrazuje obchodníky, u kterých má klient uloženou kartu v takzvané tokenizované podobě (zhruba 70 % případů). Upozornil také, že u pravidelných předplatných je kromě smazání karty nutné ověřit smluvní podmínky s poskytovatelem ohledně ukončení služby.
Průzkum pro Air Bank zpracovala v dubnu 2026 agentura IPSOS formou online dotazování reprezentativního vzorku 1018 respondentů.